Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite ufficiali al MWC 2023: i nuovi flagship arrivano in Italia!

I nuovi top di gamma di casa Xiaomi arrivano finalmente anche in Italia: il debutto in Europa di Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite è avvenuto sul palco del MWC 2023. Quale sfondo migliore della fiera tech più importante della prima metà dell'anno per presentare gli ultimi flagship?

Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite: tutto su caratteristiche e prezzo in Italia | MWC 2023

Il design dei nuovi Xiaomi si rinnova rispetto ai modelli precedenti: il layout della fotocamera cambia ancora una volta, con un modulo squadrato in cui figura non solo un trittico di sensori, ma anche il logo Leica. Xiaomi 13 e 13 Pro sono i primi modelli realizzati in collaborazione con marchio ad uscire dai confini cinesi; lo scorso anno abbiamo avuto Xiaomi 12S Ultra, disponibile solo in patria.

Il modello standard offre dimensioni contenute: la scocca ha uno spessore di 7,98 mm e un peso di 189 grammi mentre il display è un'unità AMOLED E6 flat da 6,36″ con risoluzione Full HD+ e refresh rate adattivo a 120 Hz, con tecnologia Dolby Vision, HDR10+, luminosità fino a 1900 nit e campionamento del tocco a 120 Hz.

Il fratello maggiore Xiaomi 13 Pro presenta dimensioni più generose (8,38 mm di spessore, 229 grami di peso) grazie al display AMOLED E6 con bordi curvi da 6,73″ con risoluzione QHD+. Il pannello è dotato di tecnologia LTPO (con AdaptiveSync 1-120 Hz) e PWM Dimming a 1920 Hz.

Entrambi i top di gamma presentano una fotocamera frontale da 32 MP inserita all'interno di un piccolo punch hole centrale; per la sicurezza abbiamo il Face Unlock 2K ed un lettore d'impronte digitali posizionato sotto lo schermo. Non manca la certificazione IP68, una caratteristica ormai imprescindibile per ogni dispositivo premium che si rispetti.

La coppia di flagship non si rinnova solo nello stile, ma sopratutto sotto il profilo tecnico. A muovere gli ultimi Xiaomi troviamo lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, chipset di punta realizzato a 4 nm e con una frequenza massima di 3,2 GHz. Il tutto è supportato da RAM di tipo LPDDR5DX a 8.533 Mbps e storage UFS 4.0 (a 3.5 GB/s). Abbiamo poi il chip proprietario Surge P2: si tratta di una soluzione dedicata alla gestione della ricarica.

A proposito di quest'ultima, Xiaomi 13 si spinge fino a 67W (con una batteria da 4.500 mAh) mentre il fratello maggiore Pro alza il tiro con il supporto alla super ricarica da 120W (ad alimentare un'unità da 4.820 mAh). I due top di gamma presentano il supporto alla ricarica wireless da 50W (e quella inversa da 10W).

Tra le altre caratteristiche troviamo il motore di vibrazione CyberEngine (per un feedback ancora più preciso e coinvolgente), speaker stereo, il supporto Dual SIM 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, l'NFC per i pagamenti, GPS a doppia frequenza e un sensore a infrarossi. Ovviamente il software a bordo è l'ultima MIUI 14, basata su Android 13.

I flagship di Xiaomi hanno fatto passi da gigante anche dal punto di vista delle fotocamere, specialmente grazie all'apporto di Leica (che riguarda tanto l'utilizzo delle lenti quanto varie ottimizzazioni software). Oltre al supporto di Leica troviamo anche il chip proprietario Surge C2, dedicato esclusivamente alla gestione delle fotocamere.

Xiaomi 13 monta una tripla camera da 50 + 12 + 10 MP con un sensore principale IMX800, stabilizzazione HyperOIS, un modulo ultra-wide da 120° ed un teleobiettivo 3.2x (con OIS).

Xiaomi 13 Pro offre un trittico da 50 + 50 + 50 MP: il protagonista del comparto è il sensore IMX989 di Sony, soluzione da 1″. Sono presenti poi due moduli Samsung JN1 con ultra-grandangolare (115°) e teleobiettivo con zoom 3.2x.

Cosa cambia con Xiaomi 13 Lite?

Oltre ai due fratelli maggiori, sul palco del MWC 2023 ha debuttato anche Xiaomi 13 Lite, il piccolo della serie. Si tratta di un dispositivo leggerissimo e compatto, con un corpo spesso 7,23 mm e dal peso di 171 grammi. Frontalmente trova spazio un display AMOLED da 6,55″ Full HD+ a 120 Hz con Dolby Vision, HDR10+, PWM Dimming 1920 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz.

Il cuore del terminale è lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage UFS 2.2. La batteria è un'unità da 4.500 mAh con ricarica rapida da 67W (manca quella wireless). Tre le altre caratteristiche abbiamo il supporto Dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e Android 12 (sempre sotto forma di MIUI 14).

Anche il “piccolo” della gamma offre un buon comparto fotografico: non abbiamo il tocco di Leica ma è presente una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con un sensore IMX766, un ultra-wide IMX355 con FOV 119° ed una lente macro. Lato selfie, il punch hole a pillola ospita una dual camera da 32 + 8 MP con ultra-wide, profondità ed un doppio flash frontale.

Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite – Prezzo e disponibilità in Italia

Dopo il lancio in Cina a dicembre, finalmente i top di gamma della casa di Lei Jun arrivano anche alle nostre latitudini. Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Lite sono stati lanciati in versione Global sia in Europa che in Italia: di seguito trovate i prezzi e le configurazioni disponibili nel nostro paese.

Xiaomi 13

8/256 GB: 1.099,90€ 12/256 GB: 1.199,90€



Xiaomi 13 Pro 12/256 GB: 1.399,90€



Xiaomi 13 Lite 8/128 GB: 499,90€



È possibile acquistarli nello store ufficiale che sui vari Amazon, mi.com e all'interno di negozi di elettronica e operatori telefonici. Acquistandoli entro le 23:59 del 12 marzo si avrà accesso all'offerta Early Bird, con cui abbassarne il prezzo a 999,90€ e 1.079,90€ per Xiaomi 13 e a 1.299,90€ per la variante Pro.

