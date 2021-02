Con l'evento di presentazione di Xiaomi Mi 11 in Europa e in Italia è arrivata anche la nuova versione dell'interfaccia proprietaria del brand, ossia la MIUI 12.5 Global. L'azienda cinese ha svelato tutte le novità in arrivo, ma pare che sia ancora presto per festeggiare dato che la nostra versione della UI mancherà di alcune funzionalità presenti invece nella variante cinese.

La MIUI 12.5 Global è ormai ufficiale ma queste novità non ci saranno

Le funzioni incluse

Purtroppo questa non è la prima volta che capita un cambiamento di questo tipo. Anche nel caso delle release precedenti della MIUI qualche feature è rimasta appannaggio del firmware asiatico, venendo esclusa da quello internazionale. Nel caso della MIUI 12.5 Global, l'azienda ha deciso di concentrarsi principalmente sull'ottimizzazione di memoria e storage e su miglioramenti sparsi: le performance in termini di memoria e di autonomia aumenteranno del 22% e del 15%. Nonostante ciò le ottimizzazioni non sono le stesse della versione asiatica, dove memoria e autonomia sono state potenziate del 35% e del 25%, rispettivamente.

Gli appassionati dei Super Wallpaper possono dormire sonni tranquilli dato che i nuovi sfondi arriveranno anche per la versione Global. Il nuovo update della MIUI migliora anche il rapporto con i bloatware: infatti ci saranno solo 15 applicazioni essenziali che non potranno essere rimosse (contro le 9 della versione China). Ci saranno migliorie anche per l'app Notes di Xiaomi.

Queste funzionalità non saranno nella MIUI 12.5 Global

Per quanto riguarda i grandi assenti della MIUI 12.5 Global, non troveremo MIUI+, la modalità desktop del brand cinese (che abbiamo recensito qui). Mancheranno all'appello anche il nuovo framework dedicato alle animazioni, i miglioramenti della privacy e il nuovo set di suoni della natura. Tagliati fuori anche i miglioramenti del feedback aptico.

Insomma, sembra quasi di avere a che fare con una versione Lite della MIUI 12.5, piuttosto che con un'edizione dedicata al mercato Global. Comunque nulla vieta che alcune novità vengano introdotte tramite aggiornamenti successivi, ma ovviamente si tratta di un'ipotesi: non appena ne sapremo di più o se ci saranno cambiamenti provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

