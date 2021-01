Come installare i Super Wallpaper di Xiaomi su qualsiasi smartphone Android

Una delle novità più apprezzate dagli utenti Xiaomi all'interno della MIUI 12 è senz'altro l'introduzione dei Super Wallpaper. Il team di sviluppo ha ripreso il concetto di sfondi animati, alzando l'asticella e fondendo schermata di sblocco e home screen. In questo modo, i Super Wallpaper rendono il sistema più coeso graficamente, unendo i due sfondi con una bella animazione di movimento. Tuttavia, pur essendo in circolazione da qualche mese, non tutti gli utenti li hanno ricevuti, a causa delle limitazioni imposte da Xiaomi. Per questo abbiamo voluto creare una guida che vi illustri come installarli correttamente su qualsiasi smartphone Android.

Io stesso ho riscontrato qualche problema con l'installazione dei Super Wallpaper della MIUI 12 di Xiaomi e sono qui proprio per aiutarvi, essendo riuscito a farli funzionare. Come anticipato, gli smartphone compatibili sono una ristretta cerchia, praticamente solo i top di gamma di attuale e passata generazione. Viste le lamentele ricevute, Xiaomi ha spiegato perché non siano disponibili per tutti.

Non vi funzionano gli sfondi animati della MIUI 12 di Xiaomi? Ecco come installare correttamente i Super Wallpaper su tutti i telefoni Android

Nonostante questa incompatibilità, i Super Wallpaper sono comunque installabili anche su smartphone tecnicamente non previsti, Xiaomi e non. Personalmente sono riuscito ad installarli tranquillamente su Xiaomi Mi 10T Pro e Samsung Galaxy Note 10+, perciò anche voi non dovreste avere problemi. Ma è doverosa una premessa: state installando una funzionalità non prevista per il vostro modello, pertanto non vi assicuriamo 1) che funzioni tutto al 100% e 2) che l'autonomia non ne risenta. Detto questo, ecco gli step da seguire.

Scaricate i Super Wallpaper dal nostro articolo dedicato Copiate i file APK nella memoria del vostro smartphone ed installateli Scaricate l'app Sfondi di Google per applicarli Apritela, scorrete in basso e selezionate “Live Wallpaper” per trovare i Super Wallpaper installati

Di alcuni di essi ne troverete più versioni: Default, Bright e Dark. Normalmente non c'è questa differenziazione, in quanto i Super Wallpaper nativi nella MIUI 12 seguono il tema impostato dal sistema. In poche parole, se attivate il Tema Scuro, i Super Wallpaper si adattano in automatico, virando da tonalità chiare a scure e viceversa. Dato che li state installando a parte, questa scelta dovrete farla manualmente: con il tema Default lo sfondo animato dovrebbe adattarsi da solo, ma in caso non fosse così potete scegliere fra quello Bright o Dark.

A questo punto dovreste incontrare la problematica più diffusa quando si parla di installare i Super Wallpaper della MIUI 12. Probabilmente lo sfondo vi funzionerà soltanto nella home, ma non si applicherà alla lock screen, dove rimarrà impostato lo sfondo precedente. Se così fosse, ecco come risolvere questo “bug”. La procedura illustrata è specifica per Xiaomi, ma potete farlo anche con altri brand (ovviamente i passaggi varieranno un minimo):

Andate nella Galleria e selezionate un video qualsiasi che avete in memoria; se non ne avete uno, giratene uno voi (anche brevissimo) Apritelo nella Galleria e cliccate su “Altro” in basso a sinistra Selezionate “Imposta video wallpaper“ Cliccate in basso su “Applica” e poi su “Imposta per entrambi“

Fatto questo, selezionate di nuovo nell'app Sfondi il Super Wallpaper che desiderate e funzionerà correttamente sia nella home che nella lock screen, compresa la suggestiva animazione di transizione. Come potete vedere, funziona anche su smartphone Samsung:

Come installare gli sfondi a tema Grecia e Italia

Più recentemente, Xiaomi ha iniziato ad introdurre altri due Super Wallpaper, questa volta dedicati alle bellezza naturalistiche di Grecia e Italia. Per il momento il loro rilascio è molto limitato, pertanto non è semplice nemmeno la loro installazione e richiede una procedura a parte che potrebbe non funzionare a tutti.

Scaricate ed installare questo file APK e quest'altro file APK, necessari per avere i due nuovi Super Wallpaper Aprite l'app “Temi/My Page/Wallpaper” e dovrebbe comparirvi la voce “Super Wallpaper“ Cliccate su “Home” e, nella pagina dedicata alla Terra, dovreste avere i due sfondi con Grecia e Italia

Purtroppo è una procedura limitata, in quanto dipende tutto dalla ROM che avete sul vostro smartphone. Dovendo sostituire l'app di sistema Wallpaper, se avete una sua versione più recente installata di default non potrete fare nulla. Ho anche provato a forzare un downgrade dell'app tramite debug USB, ma senza andare a buon fine. Nel caso ci riusciste, scrivete nei commenti con quale ROM e con che versione lo avete fatto, in modo da aiutare altri utenti.

