Oggi è il grande giorno: dopo essere stato svelato in madrepatria a fine 2020, Xiaomi Mi 11 arriva anche in Italia. La divisione nostrana annuncia l'arrivo del nuovo top di gamma Mi anche nel nostro paese, rivelandocene caratteristiche e prezzi. Niente da fare, invece, per le varianti Pro e Mini, su cui rimane anche un alone di mistero. Ma a parte questo, scopriamo tutte le novità che Xiaomi Mi 11 porta con sé in Italia, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità alla vendita.

Xiaomi Mi 11 Global: tutti i dettagli della versione per l'Europa e il mercato italiano

Come tutti i top di gamma di inizio 2021, Xiaomi Mi 11 è capitanato dallo Snapdragon 888 di Qualcomm. Sotto al cofano batte un cuore a 5 nm, con CPU octa-core Kryo 680 (1 x 2,84 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Adreno 660, nonché 8 GB di RAM LPDDR5-3200 molto veloci (fino a 6,400 Mbps) e 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile. Ovviamente è presente il modem Snapdragon X60 per il supporto 5G. A tenere a bada le temperature c'è il sistema di dissipazione LiquidCool, mentre la batteria che alimenta il tutto è un'unità da 4.600 mAh con ricarica rapida Mi Charge Turbo a 55W. Non manca il supporto alla ricarica wireless a 50W, anche in modalità inversa a 10W per caricare gli accessori compatibili come le cuffie TWS Mi Air 2S. Da segnalare che in confezione è incluso il caricatore GaN da 55W.

Uno dei protagonisti di Xiaomi Mi 11 è il suo DotDisplay, un portentoso pannello Quad-Curved AMOLED da 6,81″ Quad HD+ a 515 PPI in 20:9, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus. Oltre alla taratura cromatica a 10-bit, un altro suo pregio è il refresh rate a 120 Hz con supporto dinamico Adaptive Sync per regolarsi in automatico e risparmiare batteria. Il software lavora a fianco dell'hardware, come la funzione Super Resolution che fa un upscaling dei video a bassa risoluzione per goderne su un display più risoluto. Una sua particolarità è che il sensore ID nel display, con tecnologia ottica, può fungere anche da sensore per i battiti cardiaci.

Mi 11 a tutta multimedialità

Su Xiaomi Mi 11 è stato dato molto spazio al reparto multimediale, a partire dall'inserimento di speaker stereo simmetrici in collaborazione con Harman/Kardon. Inoltre, il comparto fotografico comprende sensori da 108+13+5 MP f/1.85-2.4-2.4, con OIS, lenti 7P, video 8K, sensori grandangolare e macro. La selfie camera, invece, è un sensore unico da 20 MP. Oltre all'hardware, Xiaomi ha pensato anche al lavoro software, come sottolinea lo slogan commerciale “Movie Magic“. Mi 11 è uno dei pochi a poter vantare una modalità Video Notturna, con riduzione del rumore a livello RAM per migliorare la luminosità catturata.

Non mancano effetti e filtri di vario stampo, come Parallel World (duplica e inverte la scena per un effetto specchiato), Freeze Frame (praticamente la modalità Clone per i video) e Magic Zoom (per ingrandire e rimpicciolire simultaneamente la scena). Inoltre, con la registrazione HDR10+ si può sfruttare un maggior range dinamico, Time-Lapse Pro aggiunge nuove regolazioni (otturatore, ISO, apertura ed EV) e AIR Erase 2.0 consente di rimuovere oggetti o linee indesiderate.

Recensione Xiaomi Mi 11

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,81″ Quad HD+ (3200 x 1440 pixel) in 20:9 con densità di 515 PPI, refresh rate a 120 Hz e protezione Gorilla Glass Victus

(3200 x 1440 pixel) in 20:9 con densità di 515 PPI, refresh rate a e protezione Gorilla Glass Victus dimensioni di 164,3 x 74,6 x 8,06 mm per 196 g (vetro)/164,3 x 74,6 x 8,56 mm per 194 g (pelle vegana)

SoC Qualcomm Snapdragon 888

CPU octa-core (1 x 2,84 GHz Cortex-X1 + 3 x 2,42 GHz Cortex-A78 + 4 x 1,8 GHz Cortex-A55)

GPU Adreno 660

8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile lettore d'impronte nel display

tripla fotocamera da 108+13+5 MP f/1.85-2.4-2.4 con grandangolo, macro, lenti 7P, OIS , autofocus PDAF, video 8K e Slow-motion 1080p a 480 fps

f/1.85-2.4-2.4 con grandangolo, macro, lenti 7P, OIS , autofocus PDAF, video 8K e Slow-motion 1080p a 480 fps selfie camera da 20 MP

supporto dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, speaker stereo, sensore IR

batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida 55W, wireless 50W ed inversa 10W

con ricarica rapida 55W, wireless 50W ed inversa 10W software MIUI 12 con Android 11

Xiaomi Mi 11 – Prezzo e disponibilità in Italia

Xiaomi Mi 11 sarà disponibile nelle colorazioni Horizon Blue e Midnight Grey, mentre più in avanti arriveranno anche quelle Cloud White e Lei Jun Special Edition. Il prezzo in Italia di Xiaomi Mi 11 ammonta a 799,90€ per la versione da 8/128 GB, salendo a 899,90€ per quella da 8/256 GB. Il top di gamma sarà disponibile da inizio marzo e sarà acquistabile sullo store ufficiale Xiaomi e su altre piattaforme (che saranno comunicate più avanti).

