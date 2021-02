I pesi da crossfit di Xiaomi debuttano con un look… inconfondibile!

Dopo la parentesi dedicata ai gattini, Xiaomi YouPin torna con un nuovo accessorio dedicati al fitness: i pesi da crossfit lanciati sulla piattaforma di crowdfunding arrivano con un design unico ed un prezzo contenuto. Insomma, l'ennesimo accessorio della casa cinese irrinunciabile!

I nuovi pesi da crossfit di FED arrivano su Xiaomi YouPin

I pesi da crossfit, o kettlebell, lanciati su Xiaomi YouPin sono stati realizzati dal brand FED, marchio specializzato proprio in accessori per il fitness. I pesi sono disponibili solo nella versione da 4 Kg, ma in varie colorazioni sgargianti; queste, unite al look unico, rendono i kettlebell di YouPin un prodotto appariscente e gradevole (forse utilizzabile anche come elemento d'arredo, per gli amanti delle soluzioni stravaganti). Le dimensioni sono di 170 x 170 mm mentre per quanto riguarda i materiali, si parla di plastica ABS e silicone PRT per il rivestimento antiscivolo (ovviamente l'interno è in metallo).

Il prezzo dei nuovi pesi da crossfit lanciati su Xiaomi YouPin è di circa 20€ al cambio, ossia 159 yuan. Come al solito quando si tratta dei nuovi prodotti dello store, al momento si tratta di un accessorio in vendita solo tramite la piattaforma di crowdfunding della casa cinese.

