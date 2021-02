Xiaomi Mi 11 Mini potrebbe essere lo smartphone compatto che tutti stavano aspettando

L'evento di lancio dedicato al nuovo flagship della casa cinese in versione Global è fissato per il prossimo 8 febbraio e sembra che gli appassionati del brand si troveranno di fronte a molteplici sorprese. Il nuovo teaser pubblicato sui profili social mostrano infatti ben tre dispositivi e tra questi sembra esserci anche un fantomatico Xiaomi Mi 11 Mini!

Xiaomi Mi 11 Mini avvistato in un teaser ufficiale: arriverà davvero uno smartphone compatto?

Powerful yet elegant. 3 days to go! Watch the unveiling of #Mi11 on February 8! #MovieMagic pic.twitter.com/zvWzz5Z5oM — Xiaomi (@Xiaomi) February 5, 2021

Ebbene sì, avete letto bene. Non stiamo parlando di Xiaomi Mi 11 Lite (di cui qui trovate tutti i dettagli) ma di un dispositivo completamente inedito. Il teaser pubblicato su Twitter mostra tre smartphone e quello di mezzo potrebbe essere proprio il modello Lite. Tuttavia sembra che ci sarà anche un dispositivo ancora più piccolo e compatto, una vera manna dal cielo per tutti gli utenti stanchi dei “padelloni”. Lo smartphone in questione è appena visibile, ma tanto basta per scorgere il display con bordi curvi e per intuire le sue dimensioni contenute. Che sia davvero uno Xiaomi Mi 11 Mini?

Onestamente una decisione di questo tipo potrebbe essere vincente, un vero e proprio asso nella manica. In tanti – anche Mi Fan – si sono detti scocciati dalle dimensioni crescenti degli smartphone e in tanti chiedono a gran voce un dispositivo più “umano”.

Al momento non sono presenti indiscrezioni, né certificazioni: insomma è bene prendere il tutto come un semplice rumor. Comunque, in base al teaser, sembra che potremmo trovarci di fronte ad un display di circa 5.5″, ma ovviamente si tratta di una mera speculazione. Inoltre ricordiamo ancora una volta che la stessa esistenza del device è in dubbio: ma allora perché pubblicare un'immagine che mostra tre smartphone, di cui uno visibilmente più piccolo degli altri?

Non ci resta che sperare in qualche leak nei prossimi giorni, oppure dovremo pazientare fino all'8 febbraio, giorno del debutto di Xiami Mi 11 Global in Europa e in Italia.

