Assieme alla presentazione di Xiaomi Mi 11, uno dei protagonisti dell'evento è stato il lancio della MIUI 12.5 Global. Nelle scorse settimane ne abbiamo parlato in lungo e largo, dopo che con l'annuncio in Cina sono iniziate a comparire le prime ROM Beta. Ma finora non sapevamo quando sarebbe arrivata la controparte occidentale, cioè le ROM Global ed EEA. Con il keynote odierno sono stati svelati tutti i dettagli finora noti, pertanto facciamo un ripasso delle sue novità e vediamo quali modelli saranno aggiornati e quando.

Xiaomi presenta la nuova MIUI 12.5 Global, anche in Europa: ecco quando arriverà

Tutte le novità

Il primo aspetto su cui gli sviluppatori Xiaomi hanno lavorato è stato ottimizzare le prestazioni della MIUI 12.5. La UI è stata affinata dal punto di vista estetico, senza stravolgimenti ma con alcune accortezze. In particolar modo sono state migliorate animazioni e gesture e sono stati aggiunti nuovi Super Wallpaper. A tal proposito, vi ricordiamo la nostra guida per installarli su qualsiasi smartphone. In modo da gestire tutto al meglio, la nuova UI sfrutta l'hardware in maniera migliore, dedicando un thread della CPU soltanto a queste mansioni. Questo permette anche di ridurre i consumi energetici del 15% ed un utilizzo minore della CPU del 22%.

Oltre alla grafica, Xiaomi ha ripensato anche il reparto audio, introducendo nuovi effetti sonori. I suoni stereo e dinamici per notifiche, messaggi e chiamate sono personalizzabili tramite suite a tema naturale registrate in giro per il mondo. Inoltre, gli smartphone con sistema di vibrazione Mi Haptic possono godere di un feedback aptico migliorato.

Se fino a qualche anno fa la MIUI aveva molte app perenni, nel 2021 vediamo un ulteriore passo in avanti verso una pulizia maggiore. Sì, perché le app pre-installate nella MIUI 12.5 sono quasi tutte disinstallabili, ad eccezione di quelle essenziali (fotocamera, galleria, impostazioni, telefono, messaggi, orologio e sicurezza).

Xiaomi ha potenziato sicurezza e privacy, dando in mano all'utente più strumenti per tutelarsi da possibili intrusioni. A partire dal sistema di camuffamento del GPS, con cui rendere meno precisa la localizzazione satellitare nelle app su cui lo desideriamo. Un'altra novità interessante della MIUI 12.5 è il sistema MIUI+, con cui mettere in comunicazione wireless smartphone e PC. Ne abbiamo parlato più approfonditamente nella nostra recensione.

Quali modelli saranno aggiornati?

Differentemente dalla versione cinese, per il momento la roadmap ufficiale della MIUI 12.5 Global è limitata a pochi modelli. Il primo lotto di smartphone che riceveranno l'aggiornamento saranno i seguenti: Xiaomi Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10T e Mi 10T Pro. A questo seguirà un secondo lotto con altri 11 modelli: Mi 10 Lite 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9, Note 9T, Note 9S, Note 9 Pro, Note 8 Pro e Redmi 9.

Quando sarà rilasciata la MIUI 12.5?

Partiamo col dire che il rilascio della prima MIUI 12.5 China partirà da fine aprile. Al contrario, per la MIUI 12.5 Global si parla di un più generico “Q2 2021“, quindi il periodo di aprile/maggio/giugno. Durante il Q2 2021 partirà il rilascio stabile per il succitato primo lotto di smartphone, al quale seguiranno i successivi modelli supportati a fine Q2 2021.

A breve ripartirà il programma Global Beta (qua vi potete iscrivere), ma non sappiamo ancora se riguarderà la MIUI 12.5 o meno.

Come posso provare la MIUI 12.5?

Ad oggi, la MIUI 12.5 è disponibile solamente sotto forma di Beta Testing in Cina. Tecnicamente è limitato alla sola utenza asiatica, ma potete seguire la nostra guida per installarla sul vostro smartphone.

Come installare MIUI 12.5 Beta su Xiaomi e Redmi

