Nonostante l'assenza del programma Global Beta, la compagnia cinese ha comunque trovato modi alternativi per rendere partecipi i Mi Fan più intraprendenti e curiosi. Tramite il portale ufficiale della sua Community, Xiaomi ha lanciato l'appello per il programma Mi Stable Tester: l'azienda è in cerca di utenti interessati a provare le nuove release della MIUI Global Stabile, prima che queste arrivino a bordo di tutti i modelli interessati. Ovviamente è sottinteso che gli appassionati si troveranno alle prese con versioni Beta e quindi con eventuali bug. Volete saperne di più e scoprire gli smartphone supportati per diventare tester di Xiaomi? Allora continuate a leggere per tutti i dettagli.

Come diventare tester per MIUI Global Beta su Xiaomi, Redmi e POCO: questi gli smartphone supportati

L'annuncio di Xiaomi riporta alcune condizioni per diventare tester delle future versioni della MIUI Global Stabile: per prima cosa è necessario essere maggiorenni e soprattutto essere disposti a collaborare con il team di ingegneri della compagnia, comunicando eventuali problemi e difetti delle release Beta in fase di test. Per tutti i dettagli in fonte trovate il thread dedicato. Per effettuare l'iscrizione è necessario procedere alla compilazione di questo form, riportando alcuni dati del Mi Account, il modello del dispositivo, l'IMEI e la versione della MIUI in uso. Per quanto riguarda invece la lista degli smartphone supportati per partecipare al programma di reclutamento Mi Tester per la MIUI Global Stabile, la trovate qui sotto.

Mi 10T / 10T Pro

Mi 9T

Redmi K20

Mi Note 10

Mi 9 SE

Redmi Note 9T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

POCO M2 Pro

POCO X3

Redmi Note 9

Redmi 9

Redmi 9 Prime

POCO M2

Redmi 9C

POCO C3

Redmi 9C NFC

Redmi 9A

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 9T

POCO M3

Le iscrizioni al programma si chiuderanno il 1° marzo 2021. Comunque vi consigliamo di affrettarvi dato che la stessa compagnia ha confermato che i posti sono limitati.

