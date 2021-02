Quando si sponsorizza un prodotto di punta, soprattutto elettronico, l'azienda produttrice si lancia in campagne sempre originali per promuoverlo. Così fa spesso Xiaomi, che soprattutto con Mi 11 se l'è inventate davvero tutte per promuoverlo, come creare un domino composto da migliaia di unità.

Xiaomi: 4.100 Mi 11 per il record di domino con smartphone, ma qualcuno grida allo “spreco”

Pubblicata dal profilo ufficiale su Weibo, la notizia che Xiaomi tenterà di stabilire un nuovo record per il domino con più smartphone al mondo è sì interessante, ma a qualcuno l'idea che si possano sprecare migliaia di esemplari dello smartphone non piace granché.

La scelta di Xiaomi potrebbe significare comunque due cose: la prima, ovviamente, una forte campagna di marketing sul fatto che le scorte di Mi 11 sono tante, davvero tante. La seconda, magari per continuare una campagna di sponsorizzazione che vede, principalmente, il CEO Lei Jun come protagonista, ma anche per celebrare l'arrivo sul mercato Global.

Insomma fatto sta che domani, 9 febbraio 2021, 4.100 Xiaomi Mi 11 verranno fatti cadere in un lungo domino, creando negli utenti la curiosità di sapere che forma prenderanno una volta caduti tutti, magari lo stesso smartphone, magari il logo del brand o perché no? La forma della particolare fotocamera del flagship.

