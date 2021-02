Il 2021 è l’anno di Samsung? Forse, anche grazie a Galaxy S21

Ancora non sappiamo se quest'anno Samsung salirà nuovamente in cattedra, sbaragliando la concorrenza nella fascia alta del mercato. Allo stato attuale, però, la nuova line-up di smartphone top di gamma promette piuttosto bene lato performance. Considerando soprattutto Galaxy S21+ e S21 Ultra, dunque, le novità apportate sono diverse e tutte funzionali al progetto. Quanto avrà venduto, però, il brand in questi giorni? Sarà riuscito a superare nella prima settimana i numeri fatti registrare da S20?

Samsung Galaxy S21 ha venduto più della serie S20

Dando un'occhiata ai dati notiamo come Samsung Galaxy S21, al momento, abbia venduto più di S20. Nella prima settimana di vendita, infatti, in Corea del Sud la nuova line-up di Samsung ha fatto registrare un +30% rispetto all'anno passato. Questo vuol dire che i nuovi Galaxy S21 hanno convinto maggiormente gli utenti, più di quanto non abbia fatto la serie precedente.

Sembra che il modello trainante sia stato quello base, ovvero Samsung Galaxy S21 che ha trainato la serie con una quota del 40%. Non è una grossa sorpresa, però, soprattutto per via dei pochi compromessi, delle esigue dimensioni e di un rapporto qualità-prezzo all'altezza delle aspettative.

Attendiamo di conoscere, dunque, i dati a livello mondiale per capire se Samsung abbia davvero fatto centro con questi nuovi smartphone, oppure no.

