Xiaomi Mi MIX 4: sale l’hype per la selfie camera nel display

Ultimamente si è ripreso molto a chiacchierare su Xiaomi Mi MIX 4: sul nome non c'è ancora certezza, ma quello che appare sicuro è che il lancio avverrà nel 2021. Alcuni dirigenti dell'azienda si sono sbilanciati nell'affermarlo, pertanto non siamo più unicamente nel campo delle indiscrezioni. Se non bastasse ciò a stuzzicare la curiosità degli appassionati della Mi Community, hanno anche specificato alcuni dettagli. Visto il concept Waterfall su 4 lati presentato pochi giorni fa, ci aspettavamo che potesse essere lui il nuovo esponente della serie Mi MIX, ma così non sarà. Al contrario, Mi MIX avrà un più modesto schermo piatto, forse proprio perché il produttore preferirà puntare su una novità ben più rivoluzionaria.

Continuano a moltiplicarsi le voci che vedrebbero nello Xiaomi Mi MIX 4 il primo esponente di casa Xiaomi ad essere dotato di selfie camera nel display. Sarebbe la naturale prosecuzione della storia della famiglia Mi MIX, concepita per prendere il concetto del full screen ed elevarlo alla sua massima potenza. Il primo Mi MIX debuttò quando ancora gli smartphone avevano cornici ben evidenti, sfoggiando un look tri-borderless mozzafiato. Mi MIX 2 e 2S furono un raffinamento di quell'estetica, mentre Mi MIX 3 prese una deviazione verso il mondo degli slider phone, poi abbandonato.

Tutti vogliono Xiaomi Mi MIX 4 e la sua fotocamera nello schermo: ecco come potrebbe presentarsi

Da allora silenzio: sono passati più di 2 anni dal terzo capitolo, probabilmente perché da allora non ci sono state evoluzioni del settore display che giustificassero un nuovo Xiaomi Mi MIX 4. Ma è nel 2019 che Xiaomi stupisce tutti mostrando il suo smartphone con fotocamera sotto allo schermo. Allora era soltanto un prototipo: molti produttori ci stavano lavorando, ma nessuno riuscì a tirar fuori un telefono degno di vendite su larga scala. Con ZTE Axon 20 c'è stato un passo in avanti, ma ancora non basta per rendere questa tecnologia normalmente fruibile a tutti.

Insomma, tutto sembra voler puntare su Xiaomi e sul suo nuovo borderless con sensore fotografico celato sotto al pannello. A tal punto da far spuntare in rete un render, devo dire ben fatto, in cui il protagonista è proprio il fantomatico Xiaomi Mi MIX 4. È ancora presto per sapere come sarà fatto, anche perché ci sono voci che vanno in tutt'altra direzione. Non dimentichiamoci, infatti, che Xiaomi sta anche lavorando al suo primo pieghevole, anch'esso previsto per il 2021.

