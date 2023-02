Recensione HONOR Magic 5 Lite: batteria INFINITA in soli 175 grammi di PESO

Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad una crescita spaventosa di Honor e dei suoi numeri; l'azienda è definitivamente riuscita ad uscire dall'ala protettiva di Huawei e può dire di godere di vita propria e di farlo in modo pù che eccellente. Ad ogni modo la lineup del 2023 si apre con il nuovo arrivato HONOR Magic 5 Lite, uno smartphone di cui si sta sentendo parlare da diverse settimane, soprattutto perchè alcuni store lo hanno messo in vendita prima del suo lancio ufficiale vero e proprio.

Ad ogni modo il dispositivo rientra nella fascia di prezzo inferiore ai 400 euro, e sappiamo benissimo come HONOR sia uno dei brand più forti in questo segmento di mercato. Vi racconto, come al solito, tutto nella mia recensione.

Recensione HONOR Magic 5 Lite

Design e Materiali

HONOR Magic 5 Lite arriva in tre colorazioni: Midnight Black, Titanium Silver e Emerald Green, tutte quante accomunate da un problema di base, le impronte catturate dalla back cover. E' vero ragazzi, il design di questo HONOR Magic 5 Lite, nonostante la fascia di prezzo, è invidiabile, le linee estremamente sottili ed il peso contenuto a soli 175 grammi fanno sì che lo smartphone si faccia apprezzare e guardare, soprattutto perchè il pannello posteriore è in vetro con una finitura a specchio. L'ho pulito spesso, a dirla tutta, ma a vederlo da vicino è davvero molto bello.

Le sue dimensioni sono pari a 162 x 74 x 7.9mm, possiede i bordi stondati sul retro ed il display curvo su entrambi i lati. HONOR Magic 5 Lite si tiene bene in mano, e nonostante sia uno smartphone con display superiore a 6.5″ pollici è perfettamente maneggiabile, ed il peso piuttosto basso gioca a suo favore. Il design, invece, riprende alcune linee già viste con la serie 4 dello scorso anno, alla quale applica solo alcuni lievi cambiamenti alle forme circolari del camera bump, ma per il resto c'è ben poco da aggiungere.

Le lenti sul retro sono l'elemento principale di design di questo smartphone dove, tra l'altro, il camera bump non sporge tantissimo. Per il resto, invece, lo smartphone concentra quasi tutto sul lato destro e inferiore.

In basso, infatti, c'è il carrello per la doppia scheda SIM (e no, niente MicroSD purtroppo), il microfono, il connettore USB-C e lo speaker; sul lato destro c'è il bilanciere del volume ed il tasto power. Questa volta il sensore biometrico passa sotto lo schermo: buono il posizionamento centrale in basso e buona anche la reattività del sensore che funziona praticamente 9 volte su 10, quindi sicuramente un successo. Funziona bene anche il sensore per lo sblocco facciale, ma vi consiglio di tenerlo sempre come metodo di sblocco di “backup”.

Sul frontale, poi, ho trovato ancora più attraente questo smartphone: i bordi sono super ristretti e ben curati, con questo display è una goduria ma ve ne parlo tra pochissimo. Molto pulito anche il posizionamento della lente selfie che è stata inserita nel classico punch hole centrale. Se vi state chiedendo il grado IP su questo HONOR Magic 5 Lite, mi spiace deludervi: non c'è alcuna certificazione.

Display

Come da tradizione HONOR Magic 5 Lite non delude assolutamente le aspettative in ambito display; il nuovo smartphone di fascia media di HONOR, infatti, porta con sè un pannello da 6.67″ pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel e matrice OLED. Che dire, ragazzi: eccezionale. La velocità di aggiornamento dello schermo arriva a 120Hz, la luminosità di picco raggiunge circa gli 800 nits e la copertura colore sRGB sfiora il 95%, dati che in questa fascia di mercato sono decisamente tra i più incoraggianti.

Come consuetudine con i pannelli OLED, almeno personalmente parlando, è amore a prima vista: i colori sono brillanti, la luminosità è buona e la taratura l'ho trovata perfetta, ma nel caso non dovesse rispecchiare i vostri gusti grazie all'apposito menu delle impostazioni potrete settare il profilo colore a vostro piacimento, cosa da non sottovalutare. Ci sono, infatti, diversi profili colore come quello normale o intenso e anche diversi profili per la temperatura: insomma, opzioni di personalizzazione in abbondanza e per tutti i gusti.

Hardware e Performance

In quanto ad hardware, invece, HONOR non si è spinta tanto oltre, sicura del fatto che il target che acquista un prodotto del genere potrebbe non essere un fan accanito delle schede tecniche. Ad ogni modo questo HONOR Magic 5 Lite condivide quasi totalmente la scheda tecnica degli smartphone medio di gamma dello scorso anno, perchè a bordo troviamo uno Snapdragon 695 Octa-Core a 6nm, una GPU Adreno 619, 6GB di memoria RAM (a cui si possono aggiungere altri 5GB tramite Honor Ram Turbo) e storage interno pari a 128GB, ahimè di tipo UFS 2.2 quindi non tra le memorie più veloci in assoluto.

Ho ribato in più occasioni, però, che questa dotazione tecnica per quanto piuttosto limitata su diversi fronti riesce ad assicurare delle prestazioni dignitose in tutti quanti gli scenari di utilizzo, incluso il comparto gaming che non mette in ginocchio in alcun modo HONOR Magic 5 Lite. Il fatto che l'azienda cinese abbia inserito a bordo uno schermo con elevata frequenza di aggiornamento contribuisce a migliorare l'esperienza durante l'utilizzo, che in nessuno (e sottolineo, nessuno) scenario mi ha mai dato l'impressione di avere tra le mani uno smartphone lento e con il quale scendere a compromessi.

Certo, ad onor del vero, una CPU superiore non ci avrebbe fatto storcere il naso ma probabilmente avremmo dovuto rinunciare al 5G che, invece, su questo Magic 5 Lite è presente. Insomma, i puristi della scheda tecnica avranno da ridire, ma in campo pratico non sentirete la mancanza di nulla se non dei caricamenti fulminei in alcune app, forse quelli potrebbero mancarvi.

Software

Sul fronte software questo HONOR Magic 5 Lite arriva sempre con Android in versione 12 e MagicUI 6.1; tutto molto bello e convincente fino ad ora, ma sul fronte software mi sarei aspettato di partire almeno da Android 13 vista la sua ampia diffusione sul mercato. Tuttavia l'azienda ha già promesso l'aggiornamento alla versione 13 di Android entro qualche mese (si vocifera luglio) così come ha garantito almeno tre anni di aggiornamenti di patch di sicurezza.

Come al solito l'interfaccia è la stessa di sempre: può piacere o non piacere, ma di fatto nell'uso pratico è sempre ben ottimizzata nonostante i tanti arricchimenti presenti a livello di interfaccia. Ci sono alcune app preinstallate sin dalla prima accensione, ma in questo caso non l'ho reputato un aspetto negativo, trattandosi di app che sono installate dal 90% degli utilizzatori di smartphone (vedi Netflix, Facebook e Amazon).

Fotocamera

Nel gran bel cerchio integrato sul posteriore troviamo tre fotocamere ed un flash LED ben disposte a 90 gradi l'una rispetto all'altra: HONOR ha optato per una lente primaria da 64MP f/1.8, seguita da un'ottica ultrawide da 5MP f/2.2 e dall'ormai sempre presente lente macro, da 2MP f/2.4. La lente selfie a disposizione, invece, è una 16MP con apertura f/2.5.

Cerchiamo di fare il punto su questa fotocamera: di giorno bene, di sera un po' meno. Voglio dirvi in primis che la fotocamera principale da 64MP in fin dei conti fa bene il suo lavoro: i colori sono piuttosto realistici, le tonalità vibranti e piacevole. A dirla tutta ci si aspetterebbe un po' di definizione in più e meno rumore da una lente di questo calibro, che riesce a dare il meglio di sè se utilizzata per primi piani piuttosto che foto paesaggistiche. La situazione migliora di gran lunga con la modalità “alta risoluzione” che permette di spremere un po' di più il potenziale fotografico di questo smartphone.

Le foto con poca luca sono piuttosto morbide e con le luci dei lampioni, ad esempio, va un po' in difficoltà. Insomma, una lente primaria che supera ampiamente la sufficienza ma che, conoscendo HONOR, avrebbe potuto certamente essere superiore, ma probabilmente è questione di affinamento software e non di hardware in sè. Le foto con ultrawide, poi, non le inserirei tra le migliori in questa fascia di prezzo, e la colpa potrebbe essere imputabile alla lente da soli 5MP scelta da HONOR: meno dettagli, gamma dinamica differente dalla lente wide e più rumore sulla scena.

I selfie sono buoni in quasitutte le circostanze, anche se è presente un po' di rumore soprattutto in secondo piano. I video, invece, sono registrati in FullHD a 30 fps: qualità discreta, buona stabilizzazione e risultati più che soddisfacenti nel complesso.

Autonomia

La sorpresa più grande l'ho trovata proprio in ambito batteria: anche qui, come il resto dell'hardware, HONOR non ha fatto leva su numeri faraonici, quanto più ha pensato ad una buona ottimizzazione del suo smartphone, che devo dire è perfettamente riuscita. Non a caso, visto lo spessore contenuto, lo smartphone monta una batteria da 5100 mAh che, all'atto pratico, hanno dato una prova di forza difficilmente comparabile ad altri smartphone nella stessa fascia di mercato.

Si superano, infatti, ampiamente i due giorni di utilizzo senza difficoltà: pensate che nelle solite sessioni di benchmark in cui metto alla prova i vari smartphone solitamente consumo circa tra il 15 e il 25% di batteria, mentre con HONOR Magic 5 Lite ho consumato soltanto il 5%. Per quanto riguarda la velocità di ricarica lo smartphone supporta fino a 40W, ma non so se in dotazione ci sarà un alimentatore compatibile, dal momento che ho ricevuto una scatola neutra differente dalla confezione ufficiale.

Prezzo e considerazioni

HONOR Magic 5 Lite arriva ufficialmente sul mercato italiano ad un prezzo di 389,90€: molto interessante l'offerta di lancio in bundle con Honor Earbuds 2 Lite, Honor SuperCharge da 66w, la cover con le decorazioni di Honor Talents, e anche la garanzia di 6 mesi per gli interventi di riparazione schermo, in più per i nuovi iscritti allo store di Honor sarà disponibile un coupon da €20 euro per portarsi a casa tutto con soli 369,90€.

Il prezzo è in linea con le altre proposte sul mercato della concorrenza, anche se certamente lo Snapdragon 695 presente a poco più di 350€ potrebbe far storcere il naso a qualcuno: non fatevi annebbiare la vista dalla scheda tecnica, perchè con uno smartphone ben ottimizzato come questo, i numeri nudi e crudi e non faranno la differenza.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.