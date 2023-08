Redmi K60 Ultra confermato: potentissimo e più resistente che mai

Ormai mancano pochissimi giorni al mega-evento estivo in cui Xiaomi svelerà tutte le sue prossime novità, fra cui MIX Fold 3, Pad 6 Max ma anche Redmi K60 Ultra. Sul palco della conferenza capitanata dal patron Lei Jun ci sarà spazio anche per il sub-brand principale della compagnia, che presenterà al grande pubblico il suo nuovo top di gamma che noi occidentali dovremmo successivamente conoscere come Xiaomi 13T Pro.

Tutti i teaser ufficiali su Redmi K60 Ultra: ecco come sarà il nostro Xiaomi 13T Pro

Le immagini ci mostrano un Redmi K60 Ultra diverso dai modelli precedenti, con un comparto fotografico più compatto e che si congiunge con la scocca usando linee più sinuose. La scocca sarà metallica, ma sarà presenta una colorazione nera la cui finitura ricorderà la trama tipica della fibra di carbonio. Per la prima volta per uno smartphone Redmi, poi, ci sarà la certificazione IP68 a proteggerlo da liquidi e polvere, potendo essere immerso in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti.

In Cina sarà soprannominato Extreme Edition: questo perché Redmi K60 Ultra sarà alimentato dal MediaTek Dimensity 9200+, SoC TSMC a 4 nm che porta con sé una CPU octa-core Cortex-X3 fino a 3,35 GHz e una GPU Mali-G715 Immortalis MC11 a 981 MHz. Inoltre, sarà il primo smartphone Xiaomi a essere dotato di 24 GB di RAM LPDDR5X a 4.266 MHz e 1 TB di ROM UFS 4.0, potendo mantenere fino a 70 app in background senza che si chiudano in automatico.

In termini di schermo, Xiaomi ha utilizzato un pannello OLED China Star da 1.5K+ che punta a offrire un certo grado di fluidità, ma non solo. Oltre al refresh rate a 144 Hz, ci sarà anche supporto al PWM Dimming a 2.880 Hz e luminosità massima fino a 2.600 nits. Ciò sarà reso possibile anche dal co-processore PixelWorks X7 dedicato a gestire le potenzialità dello schermo.

