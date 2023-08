Unieuro Specials: 30% di EXTRA SCONTO su grandi e piccoli elettrodomestici

Unieuro ha deciso di rendere più fresca l'estate proponendo anche ad agosto la promozione Specials che permette di risparmiare fino al 30% extra di sconto direttamente in carrello, scegliendo solo il meglio dei grandi e piccoli elettrodomestici per la vostra casa. Se avete la necessità di cambiare frigorifero, sostituire la lavastoviglie oppure volete regalarvi l'impastatrice che tanto sognavate, questo potrebbe proprio essere il momento giusto!

Fino al 13 agosto potrete approfittare di tante offerte ed un EXTRA SCONTO del 30% direttamente in carrello!

Crediti: Unieuro

La nuova promozione Unieuro Specials sarà disponibile fino al 13 agosto, quindi restano poco meno di 48 ore per approfittare subito di tanti sconti sui migliori elettrodomestici di grande e piccola taglia, nonché sulle soluzioni clima che in questo afoso periodo potrebbero salvare le vostre giornate. La promozione, infatti, prevede il 30% di EXTRA SCONTO sul carrello quando si acquistando grandi elettrodomestici e dispositivi per il trattamento aria a partire da 299€, mentre per i piccoli elettrodomestici lo sconto è ottenibile già da 99€.

Lo sconto verrà applicato direttamente al carrello nel momento del check-out, quindi non dovrete inserire codici o coupon per risparmiare subito sulle migliori marche come Electroline, Hoover, Argoclima, De Longhi, Rowenta, Candy, Samsung, Nespresso, Bosch, Beko e tanti altri ancora che potete visualizzare visitando la pagina ufficiale della promozione. Approfittate subito perché le offerte scadranno il 13 agosto!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, Unieuro, MediaWorld ed altri store top! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le