Xiaomi MIX Fold 3 sarà un concentrato di tecnologia, anche nella fotocamera

Aggiornamento 11/08: nuovi teaser ufficiali per la fotocamera, li trovate all'interno dell'articolo.

A breve conosceremo Xiaomi MIX Fold 3, il terzo capitolo della gamma di smartphone pieghevoli presentati dalla compagnia cinese di Lei Jun. E più ci avviciniamo al giorno della presentazione, più vengono pubblicati teaser ufficiali che esalta le caratteristiche di un prodotto che si prospetta sarà altamente tecnologico, ma che allo stesso tempo sarà difficile da acquistare per noi occidentali.

Teaser ufficiali per Xiaomi MIX Fold 3, ma brutte notizie per la sua disponibilità

Crediti: Xiaomi

Lo afferma l'insider Kacper Skrzypek: Xiaomi MIX Fold 3 sarà un'esclusiva della Cina, così come lo erano i precedenti modelli di smartphone pieghevole prodotti da Xiaomi. Ed è un peccato, perché Lei Jun afferma che con questo nuovo modello verranno fatti “passi da gigante” con caratteristiche fotografiche come micro motori OIS, lenti ultra-sottili ad alta rifrazione e teleobiettivi periscopiali compatti. Il tutto per un sistema che sarà composto da una quadrupla fotocamera brandizzata Leica, e che perciò si candida a essere uno dei comparti fotografici più avanzati mai visti su un pieghevole.

I teaser ci rivelano che verrà utilizzata una quadrupla fotocamera, pensata per coprire al meglio le varie lunghezze focali grazie all'utilizzo di due teleobiettivi 3.2 e 5x. Il tutto sarà stabilizzato otticamente, oltre a essere coadiuvato nella qualità della cattura dall'utilizzo delle lenti Vario-Summicron di Leica.

Ma dietro l'angolo c'è anche vivo X Fold 3, che vuole anch'esso stupire lato fotocamera, senza contare l'altrettanto imminente arrivo di OnePlus Open e OPPO Find N3. Tuttavia, secondo le previsioni saranno due i brand a guidare il mercato mainstream dei pieghevoli, e non saranno brand cinesi come Xiaomi, OPPO o vivo.

