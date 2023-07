Primo teaser per OPPO Find N3: debutterà ad agosto?

La calda estate degli smartphone pieghevoli è finalmente iniziata con Samsung che ha dato il via alle feste con al presentazioni dei nuovi Fold e Flip, mentre OPPO lancia in queste ore il primo teaser per il prossimo smartphone della serie Find N (presumibilmente Find N3). Il nuovo dispositivo è atteso in Cina nel mese di agosto, mentre potrebbe arrivare in occidente sotto il brand di OnePlus.

OPPO lancia sui social i primi teaser per il nuovo pieghevole Find N3

Crediti: OPPO

OPPO ha scelto Twitter (o X, che dir si voglia) per lanciare il primo teaser video per il prossimo smartphone della serie pieghevole Find N. Con un semplice “restate sintonizzate”, il video mostra una Z nera che si trasforma in una N dorata: simbolo dei foldable realizzati dalla compagnia cinese.

Contemporaneamente, OnePlus ha lanciato il primo teaser per suo primo pieghevole, confermando che il nome dello smartphone sarà “Open“. La contemporaneità dei due teaser può essere vista come una conferma ai precedenti rumor che vorrebbero OnePlus Open come un semplice rebrand per l'occidente del prossimo OPPO Find N3 (che a questo punto potrebbe arrivare solo in Cina).

I rumor indicano che la presentazione e il lancio ufficiale del nuovo smartphone potrebbe avvenire entro la fine di agosto, ma purtroppo bisognerà attendere comunicazioni ufficiali da parte di OPPO prima di poter segnare ufficialmente sul calendario la data.

