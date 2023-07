Twitter diventa X: il social di Musk cambia nome e dice addio all’uccellino

Nella notte è arrivato l'ultimo, grande, stravolgimento per Twitter: Elon Musk, che ha acquistato il social lo scorso hanno, ha deciso di cancellare la storica icona e rinominare l'intero network in “X“. Forse nel tentativo di ricominciare da zero e cancellare la cattiva pubblicità ottenuta da Twitter con il suo arrivo, Musk ha cancellato in un attimo più di un decennio di storia del web.

Ultimo grande stravolgimento per Twitter: addio a nome ed icona, adesso si chiama X

Crediti: Elon Musk

Quello che dapprima sembrava uno dei suoi soliti deliri è diventato ben presto realtà: Twitter nelle prossime ore diventerà ufficialmente X, un nome tanto generico quanto difficile da utilizzare in una conversazione. La notizia è stata confermata anche dal CEO Linda Yaccarino, che proprio sul social newtork dell'ormai defunto uccellino ha parlato una eccezionale seconda occasione per Twitter.

Elon Musk ha annunciato che entro stanotte (la mezzanotte statunitense, ndr) Twitter cambierà ufficialmente nome in X, tanto che anche il dominio X.com punta già alle pagine del social network. Sulla sede della compagnia adesso campeggia un enorme X, mentre sul proprio profilo social Musk ha postato un filmato teaser del nuovo logo (che potete vedere qui in basso).

Non resta che attendere quindi il capitolo finale di Twitter, nella speranza che i competitor possano guadagnare dalla continua perdita di popolarità del social network di Musk per offrire una reale alternativa ad un pezzo del web che oramai non esiste più.

Aggiornamento: Twitter diventa ufficialmente X

Da pochi minuti Twitter è diventato ufficialmente X. Il logo dello storico uccellino è stato sostituito dalla lettera stilizzata, mentre sono ancora visibili i riferimenti a Twitter con il pulsante “Twitta” (che stando alle indiscrezioni verrà anch'esso sostituito con un riferimento ad X). Inizia una nuova era per il social di Elon Musk.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le