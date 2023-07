PlayStation Project Q trapela in rete: un video mostra l’OS Android

Nelle ultime ore sono emerse sul web nuove informazioni sulla console più controversa degli ultimi mesi: PlayStation Project Q. Annunciata con la delusione dei fan che si aspettavano qualcosa di più sostanzioso, questa nuova console permetterà di giocare solo in streaming ai titoli PlayStation 5 e per farlo sfrutterà un sistema operativo Android.

Più versatilità per PlayStation Project Q grazie al sistema operativo Android

Crediti: Zuby_Tech @ Twitter

Un filmato diffuso online in queste ore ha mostrato per la prima volta in azione la nuova PlayStation Project Q e il suo sistema operativo, che con grande sorpresa sembrerebbe essere basato su una versione (forse abbastanza vecchia) di Android, alimentato da un chipset Qualcomm non ancora meglio specificato.

Resta invariato invece il design: proprio come quello mostrato in sede di presentazione, il dispositivo si presenta come un DualSense diviso da un grande schermo che diventa il cuore pulsante della console.

Avete a bordo Android consente alla nuova console di Sony di offrire una grande versatilità, aprendo le porte anche alle app multimediali come Netflix e Spotify. I dettagli su questo nuovo dispositivi scarseggiano, ma essendo previsto per la stagione autunnale potrebbe essere solo questione di settimane prima che la casa nipponica diffonda i primi dettagli ufficiali.

