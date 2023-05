PlayStation svela Project Q: la console portatile che non serve a nessuno

In occasione dell'attesissimo PlayStation Showcase, Sony ha svelato quello che sembra essere più un accessorio per PlayStation 5 che una vera e propria console portatile. Stiamo parlando di Project Q, la “console” portatile che da ieri notte sta facendo discutere i fan che avrebbero voluto un ritorno in grande stile dell'amata PlayStation Portable (PSP). Dal design discutibile alle funzioni (che sembrano essere) limitate, i dubbi sulla scelta di Sony sicuramente non mancano.

Console o accessorio per PS5? i dubbi sulla presentazione di Project Q

Il mercato negli ultimi mesi ha dimostrato come ci sia una grande voglia di tornare a giocare in mobilità a titoli di “livello console” e non mobile. Se l'esempio di Nintendo Switch, che da anni è una delle console più vendute a livello globale, non fosse abbastanza, negli ultimi tempi Steam Deck, ASUS ROG Ally e gli altri PC ibridi hanno monopolizzato l'attenzione del pubblico guadagnando un'enorme popolarità. Ci si aspettava dai grandi protagonisti del firmamento videoludico una risposta, ma quella che è arrivata ieri sera ha fatto storcere il naso a tanti.

PlayStation Project Q è un DualSense diviso da uno schermo LCD Full HD da 8″, che funziona più come accessorio di PlayStation 5 che come vera e propria console portatile. Il mondo si sta preparando per l'arrivo mainstream del Cloud Gaming, ma Sony chiaramente no: questa “console” infatti (stando alle informazioni diffuse ufficialmente) è in grado di sfruttare solo il Remote Play con PS5 e non di collegarsi a servizi come PlayStation Now per sfruttare davvero il gioco in streaming.

Questo significa che l'unica utilità di Project Q è quella di giocare lontano dalla TV, ma sempre in casa. Non sono chiare, infatti, le indicazioni di Sony in merito alla questione portabilità: i dettagli condivisi fino ad ora indicano che l'accessorio potrebbe doversi trovare sotto la stessa rete Wi-Fi di PlayStation 5 per essere utilizzata.

Chi si aspettava il ritorno di PlayStation Portable è rimasto tremendamente deluso, così come chi credeva che la nuova console portatile di Sony potesse quantomeno sfruttare le funzionalità di base del Cloud Gaming: una scelta anacronistica che ricorda molto il “paddone” di Wii U. Non ci sono attualmente dettagli per prezzo o data di uscita, ma Sony ha assicurato l'arrivo entro la fine del 2023, insieme alle nuove cuffie TWS.

