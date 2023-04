Ayaneo 2S scende in campo e sfida Steam Deck e ASUS ROG Ally

In queste ultime settimane si è accesa improvvisamente una sfida del tutto inaspettata che vede protagonisti gli ibridi PC-console. Dopo l'arrivo sul mercato di Steam Deck e la presentazione di ASUS ROG Ally, anche Ayaneo propone una soluzione da gaming con gli ultimi ritrovati tecnologici per prestazioni al top. Ayaneo 2S, infatti, sfrutta la potenza di AMD Ryzen 7000 e RDNA 3.

Ayaneo 2S utilizzerà AMD Ryzen 7000 e RDNA 3 per prestazioni al top

A differenza di ASUS ROG Ally, tuttavia, sembra che Ayaneo 2S non faccia utilizzo di Ryzen Z1 e Z1 Extreme, bensì di una APU riconducibile a Ryzen 7 7840U con GPU integrata basata su RDNA 3. Il design offre curve morbide ed uno chassis totalmente privo di viti, in favore di un meccanismo di composizione ad incastro.

Al momento scarseggiano i dettagli sul nuovo modello, ma sembra che display e batteria possano rimanere invariate rispetto ad Ayaneo 2 e quindi mettere a disposizione degli utenti uno schermo da 7″ senza bordi e con una risoluzione Full HD 1080p (1920 x 1080 pixel) da 323 PPI e 400 nit di luminosità massima.

Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, l'azienda cinese potrebbe proporre ai possessori di Ayaneo 2 un upgrade della scheda madre, in modo da tornare in pari le specifiche di Ayaneo 2S, tuttavia questo dettaglio potrebbe essere confermato soltanto in seguito al lancio della nuova console.

Ayaneo 2S arriverà su Indiegogo a metà maggio, con un pre-lancio disponibile a breve. Purtroppo non ci sono ancora informazioni sui prezzi, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena sarà disponibile la campagna di crowdfunding.

