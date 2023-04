Asus ROG Ally ha una data di lancio ufficiale: novità anche per il prezzo

In questi giorni ASUS ha offerto alla stampa specializzata la possibilità di toccare con mano il nuovo ROG Ally, l'ibrido PC-console da gaming che ha finalmente una data di lancio ufficiale. Le specifiche tecniche sono ottime e le prestazioni offerte dalla macchina sembrano essere davvero sbalorditive: Steam Deck ha finalmente trovato un degno rivale?

Asus ROG Ally: la potenza di AMD Ryzen Z1 al servizio del nuovo PC da gaming ibrido

ASUS ROG Ally è il primo PC ibrido a poter sfruttare l'APU AMD Ryzen Z1, basata sull'architettura Zen 4 e RDNA 3. La versione standard utilizzerà una CPU da 6 core e 12 thread, mentre una seconda con Ryzen Z1 Extreme arriverà fino a 8 core e 16 thread. Specifiche da assoluto top di gamma che andranno a braccetto con Windows 11: a differenza della console di Valve che sfrutta Linux (SteamOS), Ally offrirà pieno supporto a tutti i launcher di terze parti grazie al sistema operativo di Microsoft.

Questa console è in grado, quindi, di utilizzare fino a 8.6 Teraflop per quanto riguarda le prestazioni della GPU: una potenza che si avvicina molto a quella di PlayStation 5 (10.28 Teraflop) e che surclassa totalmente quella di Steam Deck (1.6 Teraflop). Per quanto riguarda la RAM, invece, avremo a disposizione fino a 16 GB di memoria LPDDR5 in dual-channel, affiancata da 512 GB di spazio di archiviazione su PCIe Gen4.

Il display di ROG Ally, inoltre, offrirà un refresh rate variabile (da 30 Hz a 120 Hz) con una risoluzione Full HD 1080p (1920 x 1080 pixel) ed una luminosità massima di 500 nit. Anche in questo caso di parla di un miglioramento sostanziale rispetto alla concorrenza che arriva ad offrire uno schermo HD 720p con refresh rate a 60 Hz. Poche informazioni a disposizione invece per quanto riguarda la batteria, che a quanto pare potrà comunque essere facilmente sostituita.

Asus ROG Ally – Prezzo e uscita

ASUS ROG Ally sarà lanciato ufficialmente il prossimo 11 maggio sul mercato internazionale, mentre il prezzo è ancora sconosciuto. Le ultime informazioni condivise dall'azienda taiwanese indicano che il costo della console non supererà i 1000 dollari, ma non sono disponibili ulteriori dettagli in merito.

