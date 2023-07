Questa base wireless 4 in 1 ti conquisterà: è anche uno speaker e costa solo 30€

L'accessorio definitivo per la tua scrivania è arrivato: si tratta di un gadget 4 in 1 che include anche una lampada RGB ed una base di ricarica wireless, ad un prezzo davvero niente male. Un prodotto multifunzione utile e stiloso, adatto anche ad un regalo.

Base wireless, speaker, orologio e luce LED: quattro accessori in uno, ad un prezzo super conveniente

Crediti: GShopper

Il nuovo gadget 4 in 1 permette di beneficiare di quattro prodotti con un unico acquisto: si tratta infatti di una lampada LED RGB con un orologio/sveglia, uno speaker integrato ed una pratica base di ricarica wireless/magnetica per i tuoi dispositivi (Android o iPhone). Per quanto riguarda la funzione di ricarica, il dispositivo è in grado di offrire dai 5W ai 15W di potenza in uscita ed è dotato anche di aggancio magnetico (per i modelli con Magsafe).

Come anticipato poco sopra è presente una lampada con LED colorati ed è possibile sfruttare lo speaker integrato per riprodurre la tua musica preferita. Si collega allo smartphone tramite Bluetooth, offre anche una sveglia e ti regala un risveglio delicato grazie alla modalità luminosa Sunrise (che simula i colori e l'intensità dell'alba). Ovviamente è possibile gestire il tutto (luci, musica e così via) grazie all'app per smartphone.

Crediti: GShopper

La lampada RGB Smart Multifunzione con base wireless è un gadget completo ed utile, perfetto sia sulla tua scrivania che come regalo: il prezzo scende a soli 30€ su GShopper, grazie al codice sconto dedicato.

