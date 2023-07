Threads si aggiorna e migliora, ma l’approdo in Europa è ancora lontano

Al lancio ufficiale di Threads, il nuovo social network di Meta legato ad Instagram, gli sviluppatori avevano promesso la rapida aggiunta delle funzioni di base che ancora mancavano nell'app mobile. Con il secondo aggiornamento in due settimane, sembra che il team guidato da Mark Zuckerberg stia mantenendo a pieno le promesse.

Miglioramenti al feed, traduzioni e tanti bug risolti: ecco il nuovo aggiornamento di Threads

Crediti: Instagram

Con l'aggiornamento 292 appena pubblicato su iOS (e in arrivo anche su Android) gli sviluppatori di Threads continuano a migliorare il social che si propone come reale alternativa a Twitter. Grazie a questo nuovo update dell'app mobile, in Threads arrivano le traduzioni dei post con lo stesso sistema con intelligenza artificiale che è possibile trovare su Instagram.

Nel feed delle proprie attività adesso è possibile vedere in modo separato le notifiche dei nuovi follow, mentre arrivano diverse migliorie per il feed principale e il caricamento dei post. Gli sviluppatori, inoltre, continuano a ridurre la dimensione dell'applicazione grazie all'ottimizzazione del codice, con tanti bug risolti e la possibilità di visualizzare anche la lista degli account seguiti su Instagram.

Purtroppo Threads è ancora bloccato in Europa e sembra che Meta non abbia fretta nel sistemare le controversie legate a GDPR e DMA. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il nuovo social di Mark Zuckerberg potrebbe approdare nel vecchio continente soltanto ad inizio 2024.

