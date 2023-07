Meta blocca Threads in Europa? Problemi per gli utenti anche in Italia

Meta ha lanciato Threads la settimana scorsa negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma fino ad oggi sembrava possibile utilizzare il servizio anche in Europa senza troppi problemi. Gli utenti del vecchio continente, inclusi quelli italiani, tuttavia segnalano nelle ultime ore l'impossibilità di collegarsi correttamente al nuovo social di Mark Zuckerberg.

Problemi di connessione a Threads per gli utenti in Italia e in Europa

Accedendo a Threads dall'Italia (e più in generale dal territorio europeo), sembra che il feed principale venga caricato correttamente, ma tutte le altre sezioni del social network restituiscono errori e mostrano la dicitura “Contenuto non disponibile” come mostrato nell'immagine in alto. Meta, quindi, potrebbe aver bloccato parzialmente l'accesso per gli utenti europei, in attesa di risolvere il problemi legati alla GDPR e DMA (Digital Markets Act).

Nonostante installare l'app di Threads sia estremamente semplice, per utilizzare il servizio adesso potrebbe essere necessario munirsi di una VPN che nasconda la propria posizione e che localizzi lo smartphone in uno dei paesi supportati. La soluzione più semplice potrebbe essere, tuttavia, quella di aspettare che il servizio arrivi ufficialmente anche in Europa: con il debutto di Google Bard avvenuto ieri, infatti, ci sono buone speranze che anche Meta adatti quanto prima il suo social alle leggi europei.

State riscontrando anche voi lo stesso errore? Scriveteci nei commenti la vostra esperienza con il nuovo social network di Mark Zuckerberg!

