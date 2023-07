Google Bard arriva finalmente anche in Italia

Google Bard, il chatbot con AI di Big G, è finalmente arrivato in Europa dopo i ritardi dovuti alla GDPR e alla regolamentazione della raccolta dati voluta dall'unione europea. Il servizio è accessibile da oggi con interfaccia in lingua inglese, ma il chatbot è in grado di rispondere finalmente anche in italiano.

Google Bard parla anche italiano: il chatbot approda finalmente in Europa

L'approdo di Google Bard in Italia e in Europa è accompagnato da un nuovo sostanzioso aggiornamento che aggiunge numerose funzioni al chatbot con AI di Big G, tra cui la possibilità di sfruttare Google Lens anche all'interno del nuovo servizio. In questo modo, Bard guadagna la capacità di interpretare le immagini inviate nella chat, tramite la ricerca su internet. Quelle che trovate elencate qui sotto sono tutte le novità incluse nel changelog ufficiale del 13/07.

Bard è disponibile in nuovi luoghi e nuove lingue

Cosa: Bard è ora disponibile in più di 40 nuove lingue, tra cui arabo, cinese (semplificato/tradizionale), hindi, spagnolo, tedesco e non solo. Inoltre, abbiamo esteso l'accesso ad altri luoghi, inclusi tutti i 27 paesi dell'Unione Europea (UE) e il Brasile.

Perché: Bard è globale e ha lo scopo di aiutarti a esplorare le possibilità. Il supporto di coreano, giapponese e inglese ci ha aiutati a imparare come rendere disponibili le lingue in modo responsabile, permettendoci ora di supportare la maggior parte delle lingue utilizzate su internet.

Google Lens in Bard

Cosa: puoi caricare immagini insieme al testo nelle conversazioni con Bard, per liberare l'immaginazione e la creatività in modi completamente nuovi. A questo scopo, stiamo estendendo la potenza di Google Lens a Bard, a partire dall'inglese.

Perché: le immagini sono una parte fondamentale del nostro modo di usare l'immaginazione, quindi abbiamo aggiunto Google Lens a Bard. Se vuoi saperne di più su un'immagine o hai bisogno di ispirazione per una didascalia divertente, ora hai a disposizione ancora più modi per esplorare e creare con Bard.

Bard può leggere le risposte ad alta voce

Cosa: stiamo aggiungendo funzionalità di sintesi vocale a Bard in oltre 40 lingue, tra cui hindi, inglese americano e spagnolo.

Perché: a volte ascoltare una cosa, più che leggerla, ti aiuta a dare vita a un'idea in nuovi modi. Ascolta le risposte e scopri cosa ti aiuta a immaginare e a creare.

Thread fissati e recenti

Cosa: ora puoi riprendere da dove avevi interrotto le precedenti conversazioni con Bard e organizzarle in base alle tue esigenze. Abbiamo aggiunto la possibilità di fissare le conversazioni, rinominarle e avviarne più di una contemporaneamente.

Perché: la creazione delle idee migliori richiede tempo, a volte più ore o diversi giorni. Conserva i thread e fissa quelli più importanti per far progredire il processo creativo.

Condividi con altre persone le tue conversazioni con Bard

Cosa: abbiamo reso più semplice la condivisione di tutta la tua chat di Bard o di una sua parte. Grazie ai link condivisibili, la tua chat e qualsiasi fonte sono a disposizione con un solo clic, in modo che gli altri utenti possano visualizzare senza problemi i contenuti che hai creato con Bard.

Perché: a volte è difficile trattenersi dal condividere una nuova idea. Vogliamo aiutarti a condividere più facilmente le tue creazioni per ispirare gli altri, esprimere la tua creatività e mostrare il tuo processo di collaborazione.

Modifica le risposte di Bard

Cosa: stiamo introducendo 5 nuove opzioni per aiutarti a modificare le risposte di Bard. Basta toccare la risposta per renderla più semplice, più lunga, più corta, più professionale o più informale.

Perché: vogliamo semplificare la procedura di modifica delle risposte, da usare quando una risposta si avvicina a quello che volevi ma ha bisogno di essere perfezionata.

Esporta il codice Python in Replit

Cosa: stiamo continuando a espandere le funzionalità di esportazione di Bard per il codice. Ora puoi esportare il codice Python in Replit, oltre a Google Colab.

Perché: semplifica il tuo flusso di lavoro e continua le tue attività di programmazione spostando le interazioni di Bard in Replit.

Per accedere a Bard è necessario effettuare il login con il proprio account Google sul sito ufficiale del servizio.

nel nostro volantino settimanale

⭐️ Scopri le