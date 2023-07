Redmi K70 e K70 Pro: due flagship killer con SoC top di gamma

Stiamo ancora attendendo il debutto di Redmi K60 Ultra, ma la verità sarebbe che Xiaomi avrebbe in cantiere due nuovi modelli quali Redmi K70 e K70 Pro. La compagnia di Lei Jun è solita usare il suo sub-brand principale per lanciare la serie top di gamma Redmi K con una cadenza di circa 2 volte l'anno, almeno di recente. E un leaker avrebbe rivelato quali sarebbero le specifiche tecniche principali della variante standard e di quella Pro.

Trapelano le prime specifiche tecniche della coppia Redmi K70 e K70 Pro

Rispetto all'attuale serie K60, il modello base Redmi K70 monterebbe lo Snapdragon 8 Gen 2, lo stesso che troviamo a bordo di K60 Pro, mentre K70 Pro farebbe un salto in avanti con l'inedito Snapdragon 8 Gen 3. Non a caso, da qualche settimana si vocifera che sarà proprio Redmi una delle prime aziende a vantare uno smartphone con il SoC next-gen di Qualcomm.

Questo significa che possiamo aspettarci un lancio per fine 2023, successivamente al 2023 Snapdragon Tech Summit durante il quale avverrà la presentazione dello Snap 8 Gen 3, che sicuramente ritroveremo anche nella serie Xiaomi 14. In realtà di modelli ce ne sarebbero tre, come rivelato dalle certificazioni, ma non sappiamo ancora quale sarebbe il chipset del presunto Redmi K70E: sarà Qualcomm o MediaTek?

Ad ogni modo, la serie Redmi K70 sarà quasi sicuramente un'esclusiva cinese, mentre gli utenti del mercato Global dovranno probabilmente attendere l'inizio del 2024 per riscoprirli sotto forma di POCO F6/F6 Pro.

