Prime tracce di Redmi K70: tre modelli in arrivo entro fine anno

Nonostante gli utenti siano in trepidante attesa per l'arrivo di Redmi K60 Ultra, sembra già essere arrivato il momento di parlare della nuova serie di smartphone di Xiaomi. In queste ore, infatti, sono emersi nel database IMEI i primi riferimenti a quelli che saranno i modelli che andranno a comporre la serie Redmi K70. Stando ai numeri seriali, è già possibile ipotizzare anche una eventuale data di commercializzazione.

Redmi K70, K70 Pro e K70E appaiono nel database IMEI

Crediti: XiaomiUI

Xiaomi non ha ancora finito di arricchire la famiglia di Redmi K60, ma sembra già essere particolarmente attiva nello sviluppo degli smartphone di prossima generazione. All'interno del database IMEI, infatti, sono comparsi i primi riferimenti a quelli che potrebbero essere i primi tre modelli della serie K70: ovvero Redmi K70, K70 Pro e K70E.

I numeri modello dei nuovi smartphone iniziano tutti con “2311“, il che suggerisce un arrivo sul mercato previsto per il mese di novembre 2023. Tuttavia, mancando ancora tutte le certificazioni necessarie alla commercializzazione, è ampiamente pronosticabile uno slittamento dell'uscita al mese di dicembre 2023. Questi che trovate elencati qui sotto, sono i numeri di modello IMEI.

Redmi K70E: 23117RK66C

Redmi K70: 2311DRK48C

Redmi K70 Pro: 23113RKC6C

Con l'arrivo di Snapdragon 8 Gen 3 previsto per la fine di ottobre, è lecito aspettarsi che Redmi K70 Pro possa essere uno tra i primi smartphone ad essere equipaggiato con il chipset di nuova generazione di Qualcomm. Tutte le altre specifiche, tuttavia, restano avvolte completamente nel mistero.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le