Come disattivare il tracciamento dei dati su OPPO, Realme e OnePlus

Avete uno dei vari smartphone OPPO, Realme e OnePlus presenti in commercio e siete interessati a disattivare il tracciamento dei dati? Di recente, hanno fatto notizia le segnalazioni da parte degli utenti di una delle funzionalità presenti all'interno dei software dei brand in questione. Mi riferisco a ColorOS, OxygenOS e Realme UI, tre facce della stessa medaglia in quanto le UI di OnePlus e Realme sono sostanzialmente un rebrand di quella di OPPO. Si chiama Servizi Smart Avanzati (in inglese “Enhanced Intelligent Services”) ed è la feature che tanto ha fatto discutere: vediamo come funziona, a cosa serve e come disattivarla.

Non vuoi che lo smartphone raccolga i tuoi dati? Ecco come disattivarla su OPPO, Realme e OnePlus

Come recita il software OPPO, Realme e OnePlus, la funzione Servizi Smart Avanzati serve a migliorare l'esperienza utente tramite l'ottimizzazione delle funzioni del dispositivo in base al modo in cui l'utente lo utilizza. Per fare ciò, il software raccoglie i seguenti dati:

informazioni sul dispositivo

statistiche di utilizzo app

informazioni sulla posizione

eventi in calendario

statistiche sui messaggi non letti

statistiche sulle chiamate perse

Dato che parliamo di dati sensibili, la notizia ha destato un certo scalpore negli utenti, spingendo Realme a rilasciare un aggiornamento che fa sì che la funzione sia disattivata di base in modo che sia l'utente a scegliere se attivarla o meno; ma se non aveste ricevuto l'aggiornamento, vi spiego come disattivarla. NB: la feature sembra presente solo su ColorOS 13, OxygenOS 13 e Realme UI 4.0 ma non sulle versioni precedenti.

Apri il menu delle Impostazioni Scorri in basso e clicca su Altre Impostazioni Clicca sulla voce Servizi Di Sistema Disabilita il toggle per Servizi Smart Avanzati

OxygenOS ColorOS Realme UI

