Bici, monopattini elettrici e Power Station: gli alleati delle tue vacanze, fino a 350€ di sconto!

Le occasioni targate Geekmall continuano con l'ultimo giorno dei saldi estivi di giugno: eccovi una serie di offerte da prendere al volo, con alcuni dei prodotti più apprezzati dello store. Si tratta di soluzioni pensate appositamente per l'estate, per affrontare al meglio viaggi e gite. BLUETTI EB70, Eleglide Citycrosser e KuKirin M4 sono i best buy del momento e i prezzi sono super convenienti!

Saldi estivi Geekmall con BLUETTI, Eleglide e Kukirin: ecco le migliori occasioni del momento

Crediti: BLUETTI

Chi è appassionato di gite in mezzo alla natura e di campeggio sa bene che restare senza corrente in determinate situazioni non è proprio esaltante. Per evitare di trovarsi senza energia è bene affidarsi ad una Power Station e il marchio BLUETTI è leader del settore. Il modello EB70 è dotato di una capacità di 716 wh e 1000W di potenza; inoltre può essere alimentato da pannelli solati grazie al supporto MPPT. La Power Station è in grado di alimentare fino a 10 dispositivi contemporaneamente; non mancano poi una pratica luce LED, la funzione SOS ed un pad per la ricarica wireless fino a 15W. La stazione è in offerta a 439€, con uno sconto di ben 260€!

Crediti: Eleglide

Con l'estate arriva anche il momento degli spostamenti green: in tanti scelgono di affidarsi ad una bici elettrica, da un lato per strizzare l'occhio alla natura e dall'altro per muoversi in modo agevole e fresco. Eleglide Citycrosser è l'e-bike che fa al caso vostro: pneumatici da 27,5″, un motore da 250W 45 nm, una batteria sostituibile da 360 Wh, fino a 75 km di autonomia (in modalità assistita), cambio Shimano a 7 velocità, un pratico di display ed un comodo portapacchi. La bici costa 699€ grazie al nuovo codice sconto, con un risparmio di 350€.

Crediti: KuKirin

Per chi punta alla mobilità green, ma senta troppi pensieri ed ingombri, allora il monopattino elettrico KuKirin M4 è il modello adatto a voi: ora in promozione a 415€ con coupon! Si tratta di una soluzione sportiva con un motore DC da 500W, fino a 45 km di autonomia (grazie alla batteria da 11.000 mAh), doppio freno a disco (anteriore e posteriore), un comodo schermo LCD, una luce LED per guidare anche di sera ed un corpo pieghevole. Perfetto da utilizzate ogni giorno e da portare ovunque!

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

