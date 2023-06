Realme ci ripensa e disattiva il tracciamento degli utenti

Realme è stata recentemente soggetto di una controversia legata al presunto tracciamento dei dati degli utenti, dopo che in rete alcuni utenti si sono lamentati di una funzione della sua interfaccia. Scavando all'interno dei menu della Realme UI, infatti, si scopre l'esistenza della voce Enhanced Intelligent Services, funzionalità inserita dall'azienda per “migliorare l'esperienza utente” ma in un modo che ai possessori di smartphone Realme non va particolarmente a genio.

Realme ascolta le critiche e decide di disattivare il tracciamento dati della Realme UI

Una volta abilitata, la funzione Enhanced Intelligent Services fa sì che lo smartphone possa raccogliere dati relativi al dispositivo ma anche posizione satellitare, utilizzo delle app, eventi del calendario e registro SMS e chiamate. Realme ha risposto alle lamentele affermando che la feature non è pensata per spiare nessuno bensì per capire come gli utenti usano lo smartphone e calibrare il software di conseguenza e migliorare temperature e batteria, specificando che questi dati non vengono raccolti bensì vengono archiviati all'interno dello smartphone in maniera crittografata e quindi inaccessibile a chiunque.

Evidentemente queste giustificazioni non sono bastate a placare gli animi, perché a distanza di pochissimi giorni Realme ha rilasciato un aggiornamento per Realme 11 Pro e 11 Pro+, rispettivamente RMX3771_13.1.0.524 (EX01) e RMX3741_13.1.0.524 (EX01). Scorrendone il changelog, si scopre che adesso la funzione Enhanced Intelligent Services è disabilitata a priori e sta all'utente decidere se attivarla o meno; inoltre, Realme ha anche modificato la descrizione della funzione, eliminando i riferimenti alla raccolta dei dati su utilizzo delle app, calendario, SMS e chiamate.

Ricordiamo però che non si tratta di una funzione esclusiva della Realme UI ma è presente anche all'interno del software di alcuni smartphone OnePlus e OPPO. Per il momento, OPPO ha affermato che gli utenti sono liberi di disattivarla tramite l'apposito toggle, ma speriamo che decidano di seguire la stessa strada di Realme.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le