Apple A17 Bionic: ecco perché ci sarà una variante meno potente

Con l'allargamento del suo catalogo telefonico, Apple sta attuando dei cambiamenti alla sua strategia in termini di chipset, ed Apple A17 Bionic ne sarà l'ennesima riprova. Qualcuno di voi probabilmente si ricorderà dell'Apple A15 Bionic, lanciato nel 2021 a bordo della serie iPhone 13, poi riproposto nel 2022 su iPhone 14 e 14 Plus in una rinnovata variante con specifiche migliorate. Rispetto ad iPhone 13 e 13 Mini, infatti, iPhone 14 e 14 Plus possono vantare una variante dell'A15 con un core in più per la GPU.

Apple prepara due varianti dell'A17 Bionic, una delle quali sarà volutamente depotenziata

In vista della prossima serie iPhone 15, sappiamo che il primo chip TSMC a 3 nm debutterà proprio in collaborazione con Apple e sarà l'A17 Bionic, che sarà realizzato sul nodo produttivo N3B. L'avanzamento in termini di nanometri porterà con sé migliorie per efficienza energetica e prestazioni, potendo contenere più transistor, nonostante le bugie del marketing.

Tuttavia, le ultime voci ci dicono che ci sarà anche un'altra versione dellA17 Bionic che sarà invece realizzata sul nodo N3E, quello a cui avranno accesso anche gli altri clienti, in primis Qualcomm e MediaTek nel 2024. Entrambi a 3 nm, il processo N3E ha una densità di transistor minore di N3B (180 MTr/mm2 vs 220 MTr/mm2) essendo chip realizzati con meno strati litografici EUV, e questo significa meno efficienza ma una migliore resa; processi più avanzati come l'N3B hanno solitamente una resa di stampa peggiore, data la maggiore complessità di produzione.

Il progetto iniziale di Apple avrebbe previsto che A16 Bionic fosse già realizzato sul nodo N3B, salvo poi affidarsi a quello N4 a 4 nm dato che TSMC non era ancora pronta al passaggio a 3 nm. È quindi probabile che la configurazione CPU/GPU inizialmente progettata per l'A16 N3B sia passata all'A17 N3B, mentre una nuova configurazione CPU/GPU potrebbe essere slittata all'A17 N3E, il cui esordio è quindi previsto nel 2024 a bordo di iPhone 16 e 16 Plus, con 16 Pro e Pro Max che invece avranno il più avanzato A18 (sempre a 3 nm).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le