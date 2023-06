Toyota riscrive le regole: non dovrai più cambiare l’auto, la potrai aggiornare

Arriva una grande novità targata Toyota, un servizio che mira a stravolgere il settore delle auto: in Giappone è stato lanciato il programma Kinto Factory, che permette ai possessori di Prius di aggiornare i loro veicoli dopo l'acquisto, con nuove tecnologie e funzionalità. Ecco come funziona questa novità e come potrebbe rivoluzionare il settore delle automobili.

Toyota ha lanciato un servizio di aggiornamento dell'auto: di cosa si tratta e come funziona

Quando parliamo di aggiornamenti ci riferiamo ad un concetto ormai consolidato. Nel quotidiano – nel mondo moderno – siamo circondati da dispositivi e prodotti che si aggiornano: il PC, la console, lo smartphone, tablet, i giochi e tantissimo altro ancora. Gli aggiornamenti software sono all'ordine del giorno, mentre per quanto riguarda dei cambiamenti lato hardware facciamo un po' di fatica. Ad esempio, pensando ad uno smartphone modulare, le soluzioni di questo tipo sono limitatissime.

Quello che sta provando a fare Toyota con il suo programma Kinto Factory è proprio questo: fornire un servizio di aggiornamenti post-vendita per le auto (per ora solo Prius con “Upgrade Ready Design”). Gli utenti – al momento solo in Giappone – possono accedere ad una serie di opzioni aggiuntive anche molto tempo dopo l'acquisto.

Si tratta di un vero e proprio aggiornamento hardware, andando ad inserire tecnologie e funzioni inizialmente assenti a bordo della vettura. Anziché passare ad un nuovo modello di auto per accedere alle ultime novità hardware, Toyota propone di investire a lungo termine con degli aggiornamenti nel tempo.

Ovviamente questo è solo l'inizio: nei piani di Toyota c'è l'intenzione di estendere sia le opzioni di aggiornamento che i modelli supportati, in modo che gli utenti possano continuare ad utilizzare la loro auto per molti anni (senza la necessità di cambiarla).

Ma quali sono gli aggiornamenti attualmente disponibili per la Prius? È possibile accedere a varie aggiunte nell'ambito della sicurezza e del comfort come un monitor panoramico, un freno di supporto per le funzioni di parcheggio (con rilevamento posteriore dei pedoni), il volante riscaldato ed altro ancora. Questi accessori possono essere inseriti successivamente, anche se non previsti al momento dell'acquisto dell'auto.

Tra le altre novità in arrivo ci sarebbero anche i sedili riscaldati, l'aggiunta di quelli in pelle sintetica, migliorie del sistema audio e non solo (in base anche al feedback dei clienti). Infine, tutte le modifiche possono essere richieste direttamente tramite l'app del servizio Kinto Unlimited: i prezzi sono standard per tutto il Giappone ed è possibile scegliere tra il pagamento una tantum oppure a rate.

