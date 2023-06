Samsung Galaxy Buds 2 e 2 Pro in versione Pokémon sono spettacolari!

La compagnia asiatica non è nuova al mondo dei Pokémon: già in altre occasioni ha lanciato degli accessori dedicati ai mostriciattoli più famosi al mondo, sia con auricolari da collezione che con accessori a tema. L'ultima novità riguarda gli auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds 2 e 2 Pro: in patria sono state lanciate delle nuove versioni speciali Pokémon Edition, con tre varianti da togliere il fiato!

Samsung Galaxy Buds 2 e 2 Pro ritornano in versione Pokémon ma, purtroppo, non per noi

Se lo scorso anno Samsung ha puntato per una cover in stile PokéBall, questa volta ha deciso di alzare il tiro. La custodia di ricarica delle Samsung Galaxy Buds 2 e 2 Pro diventa un vero e proprio Pokémon, con ben tre alternative: entrambi gli auricolari wireless sono disponibili nelle versioni Ditto, Snorlax e Jigglypuff, purtroppo solo in Corea del Sud.

Questa novità dedicata ai Pokéfan è acquistabile solo in patria e al momento non è dato di sapere se arriverà anche alle nostre latitudini. Un vero peccato perché sicuramente gli appassionati di Pokémon europei e italiani avrebbero apprezzato. Le specifiche delle cuffiette TWS non cambiano mentre la custodia di ricarica arriva con un look nuovo di zecca.

Le vendite partiranno nei prossimi giorni: le Samsung Galaxy Buds 2 Pokémon Edition potranno essere acquistate al prezzo di circa 91€ al cambio attuale, mentre per il modello Buds 2 Pro si sale a circa 140€. Entrambi gli auricolari sarà disponibile nelle tre versioni Pokémon, per un totale di sei modelli.

