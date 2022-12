Samsung lancia gli accessori per Galaxy Watch e Buds a tema Pokémon e Star Wars

Samsung, in occasione delle festività natalizie, ha lanciato sul mercato statunitense nuovi accessori a tema Pokémon e Star Wars per Galaxy Flip 4, Galaxy Watch 4 e 5, oltre alla linea di cuffie Buds. Tra cinturini, custodie e accessori, i fan dei due brand rimarranno sicuramente affascinati.

Samsung strizza l'occhio ai fan Pokémon e Star Wars: accessori a tema per wearable e smartphone

Per la linea dedicata a Star Wars, Samsung ha pensato ad un ring case per Flip 4, con colori sgargianti e raffiguranti la Morte Nera e lo Star Destroyer, al prezzo di 39.99$. Per il Millennium Falcon, invece, è stato pensato un cinturino da collegare allo smartphone al prezzo di 19.99$.

Dedicati ai Galaxy Watch 4 e 5 troviamo dei cinturini nelle stesse colorazioni del ring case, ma in questo caso con le raffigurazioni degli iconici Stormtrooper. Nelle stesse varianti arriveranno anche gli accessori Pokémon, ma questa volta il tema sarà interamente dedicato alle Poké Ball.

Già in passato Samsung aveva proposto un case a forma di Poké Ball per le Galaxy Buds 2, ma questa volta arrivano anche quelli dedicati alle Buds Live e 2 Pro. La ring-case, invece, raffigura anche i leggendari starter di prima generazione: Charmander, Squirtle, Bulbasaur e l'iconico Pikachu.

Gli accessori Star Wars sono disponibili già oggi, mentre quelli a tema Pokémon debutteranno soltanto il 26 dicembre. Purtroppo, questi nuovi prodotti sembrano essere destinati unicamente al mercato statunitense e le possibilità di vederli in vendita anche in Italia sembrano veramente basse.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il