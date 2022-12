Samsung presenta i primi chip DRAM DDR5 a 12 nm al mondo: più potenza ed efficienza

Più efficienti, più produttivi e più potenti. Sono i nuovi chip DRAM DDR5 a 12 nm realizzati da Samsung, i primi al mondo che si avvalgono di questa tecnologia di costruzione. Il colosso coreano ha riferito che la produzione di massa dei nuovi chip avverrà all'inizio del prossimo anno e che sono compatibili con i processori Zen di AMD.

Ecco i primi chip DRAM DDR5 a 12 nm al mondo, li ha costruiti Samsung

Samsung ha presentato quelli che sono oggi i primi chip DRAM DDR5 al mondo realizzati utilizzando la tecnologia di costruzione dei semiconduttori a 12 nm. Questi chip promettono una maggiore efficienza dal punto di vista energetico, offrono prestazioni migliori del 23% rispetto i chip DRAM della generazione precedente e una produttività del wafer superiore del 20%.

In altre parole, i nuovi chip DRAM DDR5 a 12 nm di Samsung possono raggiungere velocità di trasmissione dati fino a 7,2 Gbps, che equivale all'elaborazione di due film 4K da 30 GB in un solo secondo. Ciò lo si deve anche ai materiali utilizzati dal colosso coreano per la realizzazione di queste tecnologie, tra cui un materiale ad alto κ che aumenta la capacità delle celle ed una litografia multistrato avanzata per garantire la più alta densità di die del settore.

I chip sono unità da 16 GB e Samsung ha già affermato che saranno compatibili con i processori Zen di AMD e spera di vederli utilizzati in aree come l'elaborazione di nuova generazione, i data center e i sistemi basati sull'intelligenza artificiale.

Dal momento in cui la produzione di massa avverrà a partire dall'inizio del 2023, è probabile che i primi prodotti con a bordo questi nuovi chip DRAM DDR5 a 12 nm debuttino nel quarto trimestre del prossimo anno.

