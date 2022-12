Il nuovo GameSir X3 ha una ventola integrata e costa meno di 80€

Il precedente X2 ci ha regalato pomeriggi interminabili a giocare con il nostro telefono ed ora è arrivato il momento di passare alla generazione successiva. Dopo il lancio in patria, il nuovo controller per smartphone GameSir X3 debutta anche con spedizione dall'Europa: l'occasione arriva da Geekbuying con un codice sconto dedicato!

GameSir X3 (Type-C) in sconto: il controller per smartphone più amato, ora con ventola integrata

Come specificato anche in apertura, il precedente pad X2 ci ha dato grandi soddisfazioni trasformando i nostri smartphone in delle vere e proprie mini console. Il nuovo GameSir X3 non è da meno: il controller per smartphone ritorna in grande stile ed offre una ghiotta novità, ossia una ventola di raffreddamento integrata (dotata di luci RGB).

Il dispositivo presenta un alloggiamento per smartphone con una lunghezza di 110-179 mm; questi vengono connessi tramite la porta Type-C e sono subito prontissimi per giocare. La parte posteriore del controller ospita una ventola di raffreddamento con una velocità di 7500 RPM, l'ideale per evitare problemi di alte temperature.

Presente all'appello la piena compatibilità con le piattaforme di cloud gaming tra cui Xbox Game Pass e Stadia.

Il nuovo controller per smartphone con ventola integrata GameSir X3 (versione Type-C) arriva finalmente con spedizione dall'Europa gratis: il dispositivo debutta in offerta a 76€ grazie ad un codice sconto targato Geekbuying ed è imperdibile a questo prezzo.

