Aito M5: l’auto di Huawei arriva in Europa

Prima è stato il turno della DongFeng Seres 5, adesso della Aito M5: a molti questi nomi non diranno nulla, ma in entrambi i casi parliamo di auto EV realizzate da Huawei e disponibili in Europa. Al contrario di Xiaomi, che vuole diventare a tutti gli effetti una compagnia automobilistica al pari di Tesla, da anni Huawei opera nel settore affiancandosi a varie aziende, come in questo caso con Seres.

Huawei e Seres portano in Europa l'auto EV Aito M5: caratteristiche e prezzo

Da quando non è più in grado di operare liberamente sul mercato mobile, Huawei ha provato a reinventarsi come casa automobilistica, con l'obiettivo di diventare la Bosch cinese. Da questo obiettivo è nata la joint venture con Seres, con cui sono state lanciate due modelli: Aito M5 ed M7, progettate e prodotte dalle fabbriche Seres grazie alla tecnologia hardware e software fornita da Huawei.

Quella venduta in Europa si chiama Seres SF5, ma altro non è che un rebrand della Aito M5, dove Aito sta per “Adding Intelligence to Auto“. È un SUV basato sulla piattaforma Seres REEV (Range-Extended Electric Vehicle), con due motori elettrici da 430 kW (577 CV) che offre un'accelerazione 0/100 km/h in 3,5 secondi. Cosa più importante, ha un parco batterie da 80 kWh, per un'autonomia stimata in 500 km, per un prezzo di 49.500€ a partire dalla Norvegia.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le