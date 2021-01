Negli ultimi mesi del 2020, Huawei ha raggiunto una consapevolezza molto forte in un settore totalmente nuovo, quello automobilistico. Non come produttore di auto, s'intende, ma come forte alleato dei marchi di auto smart, che vedono già le grandi possibilità del colosso cinese nella realizzazione dei propri veicoli.

Huawei: per il settore automobilistico può essere la nuova Bosch del mercato cinese

Come abbiamo appreso nei mesi scorsi, Huawei ha prodotto una serie di soluzioni per auto che andranno ad integrarsi nelle auto più lussuose prodotte in Cina, ma anche un avanzatissimo sistema di sensori LIDAR. A parlarne entusiasta e speranzoso è il Presidente della Società Ingegneristica per Automobili cinese, Fu Yuwu, che conferma di approvare la scelta del brand di Ren Zhengfei.

Secondo lui, ma anche secondo gli OEM di auto, i sistemi intelligenti di Huawei per questo settore sono attualmente impareggiabili, proprio come lo è Bosch in Occidente, il che la mette in una posizione di vantaggio proprio nei confronti del produttore tedesco in patria, che sarebbe una svolta epocale.

Attualmente il progetto sembra ambizioso e sicuramente arrivare al livello di mercato di Bosch non è facile, ma se Huawei riesce a raggiungere quel grado di fiducia nel settore automobilistico, allora non avrà più così tante grane per il calo di vendite smartphone.

