Onyx BOOX Tab Mini C ufficiale: il tablet ePaper a colori, in formato compatto!

A distanza di alcuni mesi dal modello Ultra C, la gamma Tab di Onyx si arricchisce con un nuovo dispositivo che non mancherà di stuzzicare gli amanti degli ebook. Onyx BOOX Tab Mini C è il nuovo tablet ePaper a colori del brand, questa volta con uno schermo da 7,8″: di un modello compatto e leggero, da avere sempre dietro in ogni occasioni (e senza il benché minimo ingombro).

Onyx BOOX Tab Mini C: specifiche e prezzo del nuovo tablet ePaper a colori (da 7,8″)

I precedenti Tab Ultra e Tab Ultra C hanno ricevuto una sfilza di apprezzamenti e hanno guadagnato parecchia popolarità fra gli appassionati di dispositivi e-ink. Ed ora Onyx BOOX Tab Mini C è pronto a dire la sua, con le stesse tecnologie dei fratelli maggiori ma in un formato più compatto.

Il nuovo tablet è equipaggiato con uno schermo a colori e-Ink Kaleido 3, ossia il massimo standard disponibile ad oggi per gli schermi ePaper a colori. Il pannello (da 7,8″) è in grado di fornire una definizione pari a 300 PPI per testi e immagini in bianco e nero, mentre si passa a 150 PPI per la definizione a colori. Si tratta di un miglioramento del 50% rispetto alla tecnologia precedente, con la possibilità di visualizzare una gamma di 4096 colori.

Presente all'appello anche la tecnologia BOOX Super Refresh, per prestazioni fluidi ed ottimizzate (grazie al processore octa-core Qualcomm); il tablet offre quattro modalità di refresh progettate per diverse attività (lettura, scrittura, uso delle applicazioni).

Per quanto riguarda design e materiali, BOOX Tab Mini C è dotato di un elegante corpo in metallo con colorazione tenue ed un profilo curvo e liscio. Il tutto in un formato compatto, con dimensioni contenute e peso ridotto.

Il resto delle specifiche comprende 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (per gestire le applicazioni di terze parti senza intoppi, al pari di un tablet tradizionale), una capiente batteria da 5.000 mAh, luci anteriori con regolazioni della temperatura, accelerometro per orientare automaticamente lo schermo. Non mancano il supporto a vari formati di libri e tante funzioni utili: BOOX Tab Mini C è un pratico blocco per catturare idee e dipingere (con 16 colori), mentre l'app Calendar Memo integrata consente di scrivere elenchi di cose da fare, promemoria e programmi.

Per concludere, lato software, troviamo Android 11 con il Play Store di Google: è possibile installare qualsiasi tipo di app di lettura (Kindle, Kobo, Google Pay Books e non solo) ed utilizzare anche altre applicazioni dedicate alla produttività o allo svago.

Il nuovo tablet Onyx BOOX Tab Mini C è disponibile nello store ufficiale del brand e su Amazon, al prezzo di 499€ (con lo stilo Pen Plus incluso). Solo nello store ufficiale BOOX è presente un bundle esclusivo con custodia magnetica gratis.

