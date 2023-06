OnePlus 12 avrà una fotocamera di livello: specifiche trapelate

Sono giorni di fuoco per OnePlus 12, che ultimamente sta finendo “vittima” di varie fughe di notizie in merito a quella che sarà la sua scheda tecnica, questa volta riguardo alla fotocamera. Da sempre, OnePlus non ha mai particolarmente brillato nel comparto fotografico, preferendo optare per un comparto più modesto (ma comunque rispettabile) rispetto ai camera phone di riferimento. Ma secondo un leak dalla Cina, il prossimo top di gamma OnePlus dovrebbe vantare specifiche più avanzate del previsto.

Trapelano le specifiche della fotocamera di OnePlus 12: ecco cosa aspettarsi

Nel precedente leak, si parlava di un non ben identificato “nuovo sensore d'immagine” per OnePlus 12, su cui adesso abbiamo un po' più chiarezza. Il sensore in questione sarebbe da 50 MP e farebbe parte della linea Sony IMX9xx, di cui ricordiamo fa parte anche il Sony IMX989 che troviamo su Xiaomi 13 Pro/Ultra ma soprattutto OPPO Find X6 Pro e vivo X90 Pro/Pro+. Dico “soprattutto” perché è ben noto che OPPO e vivo sono solite condividere le proprie tecnologie con i rispettivi sub-brand: lo abbiamo visto con la ricarica SuperVOOC, con la partnership Hasselblad, con i vari co-processori fotografici e potrebbe accadere anche col sensore in questione.

Il leak prosegue, affermando che il comparto fotografico comprenderebbe anche un nuovo ultra-grandangolare da 50 MP, senza però specificare il sensore, e un sensore OV64B da 64 MP, lo stesso di OnePlus Ace 2V. Il leak non ne parla, ma in precedenza si era indicata una sostanziale novità: l'utilizzo di teleobiettivo periscopiale, che permetterebbe allo smartphone di offrire uno zoom minimo 3x. Rimane il dubbio se OnePlus effettuerà questo step o meno: per scoprirlo dovremo attendere dicembre in Cina e il Q1 2024 per il mercato Global.

