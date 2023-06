Lankeleisi X2000 Plus quasi a metà prezzo con questo doppio sconto!

Cerchi una bici elettrica per le tue avventure estive, ma punti a qualcosa di più “aggressivo”? I veicoli da città sono validi alleati per gli spostamenti green, ma se sei appassionati di montagna o ami girare per strade sterrate è il caso di pensate a qualcosa di più robusto. Lankeleisi X2000 Plus è la bici elettrica che fa al caso tuo: una fat bike pieghevole potente, dal prezzo conveniente (grazie alla promo doppio sconto di Geekbuying).

Codice sconto Lankeleisi X2000 Plus: come risparmiare sulla nuova fat bike

Fin dal look Lankeleisi X2000 Plus si presenta come un modello sportivo e solido, pensato per affrontare anche le strade più impervie. Grazie al motore da 1000W è possibile sfidare salite e vie di montagna, con il supporto degli pneumatici fat da 20 x 4″. La batteria da 48V 12.8Ah permette di beneficiare di un'autonomia fino a 100 km (in modalità assistita) mentre i freni idraulici e la sospensione frontale rendono la guida sicura e comoda in ogni occasione.

Non mancano un cambio Shimano a 7 velocità, un pratico display LCD e luci LED per illuminare la via. Il corpo della bici elettrica è realizzato in lega di alluminio, leggera e resistente; inoltre la struttura è pieghevole. In questo modo il veicolo può essere trasportato senza ingombro.

La fat bike Lankeleisi X2000 Plus scende di prezzo su Geekbuying: grazie al nuovo codice sconto dedicato e alla promo flash sale, il veicolo è disponibile a 779,9€ (con tanto di spedizione rapida dall'Europa). Si tratta di un bel risparmio, visto il prezzo di listino di 1422,6€.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le