Ecco come migliorerà OnePlus 12, grazie ai feedback degli utenti

Nonostante non sia più l'azienda che era una volta, OnePlus sembra che stia continuando ad ascoltare la sua community, e questi feedback dovrebbero riflettersi nel prodotto finale quale sarà OnePlus 12. Da quando è diventato ufficialmente un sub-brand di OPPO, abbiamo assistito a una modifica della strategia di creazione dei prodotti da parte di OnePlus. Da avere un top di gamma all'anno, siamo arrivati ad averne sempre di più salvo poi rientrare nei ranghi, anche con scelte atipiche, per esempio lanciare OnePlus 10 Pro ma non OnePlus 10, salvo poi lanciare OnePlus 11 ma non OnePlus 11 Pro.

OnePlus 12 migliorerà diversi aspetti di OnePlus 11: lo rivela un noto insider

OnePlus 11

Se OnePlus 12 sarà da solo ancora è presto per dirlo con certezza, ma grazie alle rivelazioni del leaker Yogesh Brar possiamo capire quali saranno i suoi margini di miglioramento. Su Twitter, il leak parla di un display migliorato di nuova generazione, che sulla base delle precedenti indiscrezioni sarebbe un OLED LTPO4 curvo di BOE da 6,74″ 1.5K a 144 Hz; questo si incastonerebbe di un design simmetrico, e immagino che si stia parlando delle tanto chiacchierate cornici attorno allo schermo. Non viene citato, ma quasi certamente sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 3, che per l'occasione sarebbe accompagnato da una batteria con ricarica più rapida rispetto ai 100W di OnePlus 11: che si torni ai 150W di OnePlus 10T per un'unità da 5.000 mAh?

Infine, la fotocamera: Yogesh parla di un “nuovo sensore d'immagine“, nella speranza che sia il Sony IMX989 1″-type di OPPO Find X6 Pro e di un non ben specificato teleobiettivo: i dettagli sono scarsi, OnePlus 11 ha un Sony IMX890 da 50 MP e un teleobiettivo 2x, OnePlus 12 avrà un teleobiettivo periscopiale? Ancora non si sa, e bisognerà attendere il mese di dicembre per la presentazione in Cina e il Q1 2024 per quello sul mercato Global.

