OPPO K12x ufficiale: ecco come sarà il nostro OnePlus Nord CE 4 Lite

Dopo la versione base OPPO K12 il produttore cinese ha annunciato anche la variante lite, caratterizzata da specifiche tecniche leggermente più modeste. OPPO K12x è ufficiale in Cina ma è importante anche per noi occidentali dato che dovrebbe fare capolino alle nostre latitudini come OnePlus Nord CE 4 Lite: ecco tutto quello che c’è da sapere sul nuovo mid-range, compresi i dettagli su prezzo e disponibilità (per ora solo in patria).

OPPO K12x: tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: OPPO

Rispetto al modello K12, OPPO K12x presenta un look simile ma con una differenza: abbiamo due sensori fotografici inseriti in un modulo a capsula ed un doppio flash mentre la versione standard è equipaggiata con un flash ad anello. Inoltre cambia anche il chipset: si passa dallo Snapdragon 7 Gen 3 allo Snapdragon 695, sempre una soluzione 5G ma meno recente (e con caratteristiche minori). Il display è un pannello OLED da 6,67″ Full HD+ (sicuramente un passo avanti rispetto allo schermo LCD del predecessore) con refresh rate a 120 Hz e fino a 2.100 nit. La batteria è un’unità da 5.500 mAh con ricarica da 80W mentre il comparto fotografico fa affidamento sul sensore principale da 50 MP ed un obiettivo per la profondità di campo.

Crediti: OPPO

Il nuovo OPPO K12x ha debuttato in Cina al prezzo di partenza di 1.299 CNY (circa 166€ al cambio attuale), per la versione da 8/256 GB. Sono presenti le varianti da 12/256 GB e da 12/512 GB, rispettivamente a 1.499 e 1.799 CNY, ossia circa 192€ e 230€ al cambio.

Si tratta del nostro OnePlus Nord CE 4 Lite?

L’attuale OnePlus Nord CE 3 Lite è un rebrand del cinese OPPO K11x; di conseguenza non è difficile ipotizzare anche il nuovo OPPO K12x possa arrivare alle nostre latitudini, ma sotto il marchio della compagnia partner e come OnePlus Nord CE 4 Lite (come si vocifera già da tempo). Al momento l’azienda ha presentato il modello Nord CE 4 e non è dato di sapere quando arriverà la variante Lite (ma è probabile che ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane).

OPPO K12x – Scheda tecnica

Dimensioni 162,9 x 75,6 x 8,1 mm per un peso di 191 grammi

Certificazione IP/

Display OLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con Aqua Touch, refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 2.100 nit e campionamento del tocco a 240 Hz

da 6,67″ (2.400 x 1.080 pixel) con Aqua Touch, refresh rate a , luminosità di picco di 2.100 nit e campionamento del tocco a 240 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 695 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 1,8 GHz A55)

A78 + 6 x 1,8 GHz A55) GPU Adreno 619

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, Speaker stereo, mini jack 3.5 mm

Fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità e flash LED

f/1.8-2.4 con sensore di profondità e flash LED Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

