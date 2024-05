OpenAI presenta GPT-4o: ChatGPT diventa l’assistente vocale promesso dai film

In occasione dell’evento Spring Update, OpenAI ha annunciato il nuovo modello flagship per ChatGPT che prende il nome di GPT-4o. Non sarà la tanto attesa versione GPT-5, ma questo modello “Omni” è in grado di trasformare il chabot della compagnia statunitense nell’assistente vocale tuttofare che spesso vediamo nei film. La ciliegina sulla torta? Questo nuovo modello è disponibile per tutti, anche gratis.

Un modello “Omni” che combina testo, audio ed immagini per diventare l’assistente vocale definitivo

GPT-4o (dove “o” sta per “Omni”) è il nuovo modello di linguaggio di punta di OpenAI, descritto come “passo avanti verso un’interazione uomo-computer molto più naturale“. Questo nuovo LLM eguaglia le prestazioni di GPT-4 Turbo su testo in inglese e codice, con un miglioramento significativo su testo in lingue straniere, oltre ad essere molto più veloce e più economico del 50% nell’API e migliore anche nella comprensione della visione e dell’audio.

Nella demo in diretta mostra all’evento di presentazione, Mira Murati e gli sviluppatori di OpenAI hanno messo alla prova anche la nuova modalità “Voice” dell’app di ChatGPT, che permette di interagire con il chatbot come fosse un vero e proprio assistente virtuale, tutto senza interruzioni. Il risultato è stato davvero incredibile, per questo motivo vi invitiamo a visualizzare le demo presenti sul sito ufficiale per farvi un’idea delle grandi capacità di questo nuovo modello.

GPT-4o sarà disponibile per tutti, anche per gli utenti gratis, a partire dalle prossime settimane, mentre la nuova modalità “Voice” sarà inizialmente disponibile soltanto per gli abbonati a ChatGPT Plus.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le