Apple rilascia iOS 17.5: tutte le novità

Dopo poco più di un mese in beta, Apple pubblica in queste ore il nuovo aggiornamento iOS 17.5 per tutti gli utenti con iPhone compatibili. Seppur si tratti di un aggiornamento considerato “maggiore“, le novità sono principalmente sotto la scocca e poco visibili agli utenti. In Europa, per esempio, si completa il discorso sideload con l’arrivo della nuova Web Distribution che permette agli sviluppatori di distribuire le proprie app direttamente dai siti ufficiali.

iOS 17.5 disponibile da oggi per tutti: il sideload è sempre più completo in UE

Un’altra importante novità è rappresentata dal supporto per la rete Find My di Google, che finalmente consente di rilevare tempestivamente se siamo in qualche modo seguiti da un tracker Bluetooth. Arriva su iOS anche la nuova modalità “Riparazione“, che permette di inviare lo smartphone in assistenza senza dover disattivare il tracciamento della posizione.

Aggiunta la Web Distribution (sideload) nei paesi dell’Unione Europea

Nuovo gioco Quartiles in Apple News+

Modalità offline per Apple News+

Nuovo design per il widget dei Podcast

Nuova sezione per le Passkey nelle Impostazioni

Nuovo wallpaper per il Pride

Supporto per la rete Find My di Google per il rilevamento dei tracker Bluetooth

Nuova modalità “Riparazione”

Corrette 15 falle nella sicurezza

Per effettuare l’aggiornamento a questa nuova versione del sistema operativo di iPhone non dovrete far altro che recarvi nella sezione “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” per eseguire il download e l’installazione di iOS 17.5.

