OnePlus Nord CE 4 ufficiale: la serie Nord si rinnova e cambia stile

Come promesso, ecco fare capolino un nuovo modello della famiglia Nord anche se per ora si tratta di un dispositivo dedicato solo la mercato indiano. OnePlus Nord CE 4 rappresenta un ghiotto antipasto e anticipa come saranno le cose con il futuro Nord 4 o Nord 5 (almeno per quanto riguarda il design): ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita!

OnePlus Nord CE 4: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita | Ufficiale

Crediti: OnePlus

Il design di OnePlus Nord CE 4 cambia completamente stile rispetto al modello Nord CE 3: a questo giro abbiamo una doppia fotocamera verticale ed un flash LED circolare (in stile Meizu), con un look pressoché identico a quello di OnePlus Ace 3V (anche se quest’ultimo utilizza materiali premium come un frame in metallo e vetro posteriore, mentre il nuovo Nord è tutto in plastica). Rispetto al cugino cinese ci sono altre differenze, nonostante il design in comune; di seguito trovate tutti i dettagli a confronto.

OnePlus Ace 3V OnePlus Nord CE 4 Display AMOLED 1.5K+ AMOLED Full HD+ Chipset Snapdragon 7+ Gen 3

1 x 2,8 GHz X4 + 4 x 2,6 GHz A720 + 3 x 1,9 GHz A520 Snapdragon 7 Gen 3

1 x 2,63 GHz A715 + 4 x 2,4 GHz A715 + 3 x 1,8 GHz A510 Memorie fino a 16 GB RAM LPDDR5X

fino a 512 GB UFS 4.0 8 GB RAM LPDDR4X

256 GB UFS 3.1 Fotocamera 50 MP IMX882 50 MP LYT-600

Quindi a dispetto delle somiglianze ci troviamo in due fasce differenti. OnePlus Nord CE 4 monta un pannello AMOLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz ed è mosso dallo Snapdragon 7 Gen 3 di Qualcomm; il tutto è alimentato da 5.500 mAh di batteria, con il supporto alla ricarica da 100W. Si tratta a tutti gli effetti del modello Nord con la ricarica più potente, allo stato attuale. La fotocamera è un sensore LYT-600 di Sony da 50 MP con stabilizzazione ottica ed un modulo secondario ultra-grandangolare.

Crediti: OnePlus

Il prezzo del nuovo OnePlus Nord CE 4 parte da circa 279€ al cambio (24.999 INR) per la versione da 8/128 GB, per ora solo in India; è presente anche una variante maggiorata da 8/256 GB, in vendita a circa 301€ (ossia 26.999 INR). Al momento non ci sono dettagli in merito al debutto in Italia: probabilmente il dispositivo non arriverà alle nostre latitudini, proprio come avvenuto con il predecessore. Potrebbe trovare spazio, invece, un ipotetico Nord CE 4 Lite (non ancora annunciato).

OnePlus Nord CE 4 – Scheda tecnica

Dimensioni 162,5 x 75,3 x 8,4 mm per un peso di 186 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) in 20,1:9 con Aqua Touch, refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 1.100 nit, PWM Dimming da 2.160 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz

a 10 bit da 6,7″ (2.412 x 1.080 pixel) in 20,1:9 con Aqua Touch, refresh rate a , luminosità di picco di 1.100 nit, PWM Dimming da 2.160 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,63 GHz A715 + 4 x 2,4 GHz A715 + 3 x 1,8 GHz A510)

A715 + 4 x 2,4 GHz A715 + 3 x 1,8 GHz A510) GPU Adreno 720

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.8-2.2 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide IMX355

f/1.8-2.2 con Sony LYT-600, OIS e ultra-wide IMX355 Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con OxygenOS 14

