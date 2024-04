Google lancia Android 14 QPR3 Beta 2.1: tutte le novità

Google ha deciso di concludere la Pasqua pubblicando per sviluppatori ed iscritti al Beta Program un nuovo aggiornamento minore per la seconda beta di Android 14 QPR3. Grazie a questa nuova patch vengono principalmente risolti diversi problemi segnalati dall’utente, ma gli sviluppatori hanno deciso di ritoccare anche alcune interfacce e funzionalità introdotte precedentemente.

Tanti problemi risolti, ma anche qualche interessante cambiamento con la Beta 2.1

Android 14 QPR3 Beta 2.1 è disponibile da oggi con la build AP21.240305.005 e gli aggiornamento di sicurezza di marzo (e non di aprile come era lecito aspettarsi) per tutti i dispositivi Pixel supportati, ovvero: 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e 8 Pro. Al contrario della Beta 2, questo aggiornamento minore è disponibile anche in versione OTA. Di seguito i cambiamenti annunciati.

Aggiunta l’icona dell’app nell’elenco dei Widget

Nuova schermata per la modalità HQ di Android Webcam

Risolto un problema che a volte causava l’arresto anomalo del programma di avvio di un dispositivo durante il tentativo di visualizzare le app recenti.

Risolto un problema che a volte impediva la ricarica dei dispositivi Pixel Tablet mentre erano collegati al dock.

Risolto un problema per cui lo scorrimento verso l’alto dalla parte inferiore dello schermo non sempre riportava alla schermata principale.

Risolto un problema che causava la visualizzazione del layout delle notifiche nella schermata di blocco con un riempimento aggiuntivo.

Risolti vari problemi che causavano frequenti errori “L’applicazione non risponde” sia per le app di sistema che per quelle utente.

Risolto un problema per cui lo scorrimento verso il basso dalla parte superiore dello schermo non mostrava sempre l’area notifiche.

Risolto un problema per i dispositivi Pixel Fold per cui a volte, quando il dispositivo era aperto, solo metà dello schermo interno mostrava il contenuto.

Risolto un problema che a volte impediva il corretto backup delle impostazioni dello sfondo di un utente.

Risolto un problema che a volte impediva il funzionamento del gesto “Tocco rapido per avviare le azioni”.

Risolti vari altri problemi che influivano sulla stabilità del sistema, sulle prestazioni, sulla connettività, sull’interattività e sulla fotocamera.

