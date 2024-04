Dopo iOS 17.4.1, Apple è pronta per la beta di iOS 17.5: ecco quando potrebbe arrivare

Aggiornamento 02/04: con il lancio di iOS 17.4.1 finalmente alle spalle, Apple si appresta finalmente a pubblicare la prima beta di iOS 17.5 dopo un periodo di assenza di ben 3 settimane. All’interno dell’articolo trovate tutte le informazioni a riguardo.

In rete sono emersi nelle ultime ore nuovi indizi che lasciano presagire un imminente lancio di un nuovo aggiornamento per iOS 17. Apple, secondo le indiscrezioni, avrebbe iniziato già a testare una patch minore, mentre nei prossimi giorni potrebbe arrivare la prima beta del prossimo grande aggiornamento.

iOS 17.4.1 è alle spalle: la prima beta di iOS 17.5 sta arrivando

Crediti: 9to5Mac

Con il lancio di iOS 17.4.1 oramai alle spalle, Apple sembra essere finalmente in procinto di lanciare anche una nuova versione beta per consentire agli sviluppatori ti testare le novità in arrivo su smartphone e tablet della compagnia.

Nei prossimi giorni (ovvero entro questa settimana), infatti, potrebbe arrivare anche la prima beta di iOS 17.5, nuovo aggiornamento di rilievo per il sistema operativo mobile di Apple, che secondo gli insider porterà il numero di build 21F5048f. Al momento non conosciamo ancora quali potrebbero essere le novità relative a questa nuova versione dell’OS di iPhone, bisognerà quindi attendere maggiori informazioni direttamente dal colosso di Cupertino per scoprire le nuove funzionalità.

