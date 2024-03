Apple rilascia iOS 17.4.1: tutte le novità

Dopo tanta attesa, è finalmente disponibile il nuovo aggiornamento minore di iOS 17 che in tanti attendevano ormai da qualche settimana, prima dell’arrivo della prossima beta. Apple ha pubblicato in queste ore il nuovo iOS 17.4.1 che mira a risolvere una serie di problematiche riscontrate dagli utenti in questi mesi, introducendo anche nuovi aggiornamenti alla sicurezza.

Nuovo aggiornamento minore per correggere bug e problemi

Il nuovo iOS 17.4.1 (build 21E236) ha un peso di poco più di 400 MB in versione OTA ed è disponibile per tutti i dispositivi iPhone compatibili (da XR/XS ai più recenti). Apple non ha ancora pubblicato un changelog ufficiale, ma si è limitata a dichiarare che l’installazione di questo aggiornamento è consigliata a tutti gli utenti perché include importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza.

Per effettuare l’aggiornamento è necessario recarsi in “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, dove verrà notificata la presenza di iOS 17.4.1 e si potrà procedere con il download e l’installazione della nuova versione del sistema operativo mobile.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le