Kirin 9010: svelato il SoC di Huawei P70, troppo bello per essere vero?

Per il momento mancano i teaser ufficiali, ma come successo con la serie Mate 60 il lancio della serie Huawei P70 potrebbe avvenire altrettanto all’improvviso. Per questo, il Kirin 9010 che alimenterebbe i nuovi top di gamma annuali di Huawei sarebbe anch’esso pronto al debutto, e con specifiche tecniche che potrebbero sembrare troppo ottimistiche.

Rispuntano le indiscrezioni attorno alle specifiche del Kirin 9010 della serie Huawei P70

Partiamo da uno dei dubbi che maggiormente gravitano attorno ai System-on-a-Chip realizzati da Huawei successivamente al ban USA, ovvero il nodo produttivo. Non potendo più farseli fabbricare da TSMC come avveniva in passato, si sarebbe appoggiata agli impianti del chipmaker cinese SMIC, anch’esso bannato dagli Stati Uniti e per questo bloccato dall’acquisto dei macchinari EUV che le varie TSMC, Samsung e Intel usano per stampare oltre i 7 nm.

Nonostante si dica che il Kirin 9000S di Mate 60 sia stampato a 7 nm, sono sorti dubbi attorno agli effettivi nanometri, una nomenclatura che comunque è di per sé molto fumosa. Detto questo, si vocifera che il Kirin 9010 passerebbe ai 5 nm, nodo che al contrario di Taiwan e Sud Corea non è ancora stato raggiunto in Cina; tuttavia, nei giorni scorsi si è parlato di brevetti con cui Huawei e SMIC potrebbero proprio aggirare i suddetti limiti.

Il SoC della serie Huawei P70 avrebbe poi una CPU octa-core bi-cluster: 2 core proprietari Taishan V130 a 3,0 GHz e 6 core Taishan V130 Lite a 1,8 GHz, più recenti rispetto ai core Taishan V120 del Kirin 9000S. Ci sarebbe poi una nuova GPU anch’essa proprietaria Huawei Maleoon 920 a 6 core fino a 750 MHz, RAM LPDDR5 fino a 3.200 MHz, NPU Ascend dual-core, Kirin ISP 8.0 e modem Huawei Balong 6000 5G.

Questa configurazione permetterebbe al SoC di raggiungere punteggi su GeekBench pari a 1.400/4.600 punti in single/multi-core, mentre lato GPU i punteggi sarebbero 54 fps nel test GFXBench Aztec Ruins High Tier Offscreen Vulkan 1440p e Manhattan Offscreen OpenGL ES 3.1 188 fps a 1080p e 2.800 punti su 3DMark Wildlife Extreme; numeri che supererebbero quelli del Kirin 9000S, ma i prossimi Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400 toccherebbero punteggi ben superiori.

